Брутальне порушення: у МЗС України відреагували на вигнання дипломатів ЄС з Росії

У МЗС України висловили солідарність з європейськими дипломатами, яких висилають з Росії. Мовиться про представників Швеції, Польщі та Німеччини.

Причини Росії вислати євродипломатів в Україні назвали "надуманими".

Актуально Росію потрібно змусити, – Кулеба про ув'язнення Навального

У МЗС наголосили, що таке рішення суперечить Віденській конвенції. Це лише черговий приклад брутального порушення з боку Росії її зобов'язань, які регламентує міжнародне право.

Рішення Росії суперечить Віденській конвенції і є черговим прикладом брутального порушення Росією своїх зобов'язань згідно з міжнародним правом,

– мовиться у повідомленні.

Вислання дипломатів з Росії: що відомо

Росія збирається вислати дипломатів з Німеччини, Швеції та Польщі.

Причиною є те, що посадовці нібито взяли участь у масових протестах у Росії 23 січня.

Водночас глава європейської дипломатії Жозеп Боррель спростував твердження про участь дипломатів у протестах.

У ЄС рішуче засудили вигнання дипломатів.