Брутальне порушення: у МЗС України відреагували на вигнання дипломатів ЄС з Росії

Джерело:Твітер MFA of Ukraine
У МЗС України висловили солідарність з європейськими дипломатами, яких висилають з Росії. Мовиться про представників Швеції, Польщі та Німеччини.
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У МЗС наголосили, що таке рішення суперечить Віденській конвенції. Це лише черговий приклад брутального порушення з боку Росії її зобов'язань, які регламентує міжнародне право.
Рішення Росії суперечить Віденській конвенції і є черговим прикладом брутального порушення Росією своїх зобов'язань згідно з міжнародним правом,
– мовиться у повідомленні.