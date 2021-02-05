Брутальне порушення: у МЗС України відреагували на вигнання дипломатів ЄС з Росії

5 лютого 2021 , 21:54
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Джерело:

Твітер MFA of Ukraine

У МЗС України висловили солідарність з європейськими дипломатами, яких висилають з Росії. Мовиться про представників Швеції, Польщі та Німеччини.

Причини Росії вислати євродипломатів в Україні назвали "надуманими".

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У МЗС наголосили, що таке рішення суперечить Віденській конвенції. Це лише черговий приклад брутального порушення з боку Росії її зобов'язань, які регламентує міжнародне право.

Рішення Росії суперечить Віденській конвенції і є черговим прикладом брутального порушення Росією своїх зобов'язань згідно з міжнародним правом,
– мовиться у повідомленні.

Вислання дипломатів з Росії: що відомо

  • Росія збирається вислати дипломатів з Німеччини, Швеції та Польщі.
  • Причиною є те, що посадовці нібито взяли участь у масових протестах у Росії 23 січня.
  • У ЄС рішуче засудили вигнання дипломатів.
  • Росії порекомендували переглянути своє рішення.