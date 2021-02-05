Брутальне порушення: у МЗС України відреагували на вигнання дипломатів ЄС з Росії
У МЗС України висловили солідарність з європейськими дипломатами, яких висилають з Росії. Мовиться про представників Швеції, Польщі та Німеччини.
Джерело:Твітер MFA of Ukraine
Причини Росії вислати євродипломатів в Україні назвали "надуманими".
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У МЗС наголосили, що таке рішення суперечить Віденській конвенції. Це лише черговий приклад брутального порушення з боку Росії її зобов'язань, які регламентує міжнародне право.
Рішення Росії суперечить Віденській конвенції і є черговим прикладом брутального порушення Росією своїх зобов'язань згідно з міжнародним правом,
– мовиться у повідомленні.
Вислання дипломатів з Росії: що відомо
- Росія збирається вислати дипломатів з Німеччини, Швеції та Польщі.
- Причиною є те, що посадовці нібито взяли участь у масових протестах у Росії 23 січня.
- Водночас глава європейської дипломатії Жозеп Боррель спростував твердження про участь дипломатів у протестах.
- У ЄС рішуче засудили вигнання дипломатів.
- Росії порекомендували переглянути своє рішення.
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