Вперше в історії України: МЗС ухвалило стратегію публічної дипломатії

Міністерство закордонних справ ухвалило стратегію публічної дипломатії на 5 років. На її основі будуть розвивати позитивний імідж України за кордоном.

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що документ – це "згусток енергії публічної дипломатії".

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На цьому тижні на засіданні колегії "ми взяли нову вагу", рекордну для України, тому що була ухвалена стратегія публічної дипломатії. Це ґрунтовний документ, який вперше в історії України з'являється в нашій державі,

– наголосив Кулеба.

Що передбачає Стратегія публічної дипломатії

На думку глави Міністерства закордонних справ, публічна дипломатія потребує синергії органів державної влади та недержавного сектору. Натомість МЗС є координуючим органом.

Стратегія розрахована на 5 років і на її основі будемо розвивати позитивний імідж України за кордоном,

– зауважив міністр.

Стратегія передбачає 7 основних напрямків публічної дипломатії: культурну, експертну, економічну, кулінарну, цифрову, науково-освітню, спортивну.

Які принципи публічної дипломатії виокремили в МЗС

Документ передбачає 5 основних принципів:

проєктний менеджмент;

інноваційність;

повага до культурного розмаїття;

людиноцентричність;

відповідальність.

До того ж Кулеба розповів, що в МЗС створили спеціальну нагороду для промоутерів позитивного іміджу України у світі. За нею надаватимуть статус "Почесний Амбасадор" людям та організаціям, які просувають позитивний імідж України в світі.