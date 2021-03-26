Вперше в історії України: МЗС ухвалило стратегію публічної дипломатії

Джерело:МЗС України
Міністерство закордонних справ ухвалило стратегію публічної дипломатії на 5 років. На її основі будуть розвивати позитивний імідж України за кордоном.
Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що документ – це "згусток енергії публічної дипломатії".
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На цьому тижні на засіданні колегії "ми взяли нову вагу", рекордну для України, тому що була ухвалена стратегія публічної дипломатії. Це ґрунтовний документ, який вперше в історії України з'являється в нашій державі,
– наголосив Кулеба.
На думку глави Міністерства закордонних справ, публічна дипломатія потребує синергії органів державної влади та недержавного сектору. Натомість МЗС є координуючим органом.
Стратегія розрахована на 5 років і на її основі будемо розвивати позитивний імідж України за кордоном,
– зауважив міністр.
Стратегія передбачає 7 основних напрямків публічної дипломатії: культурну, експертну, економічну, кулінарну, цифрову, науково-освітню, спортивну.
Документ передбачає 5 основних принципів:
До того ж Кулеба розповів, що в МЗС створили спеціальну нагороду для промоутерів позитивного іміджу України у світі. За нею надаватимуть статус "Почесний Амбасадор" людям та організаціям, які просувають позитивний імідж України в світі.