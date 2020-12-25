У Міністерстві закордонних справ України спростували заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Напередодні політик стверджував, що на кордоні нібито затримали терористів, які везли тонни зброї з України.

Що кажуть в МЗС

Заяви Лукашенка не відповідають дійсності. Про це заявив спікер МЗС Олег Ніколенко, повідомляє "РБК-Україна".

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За словами Ніколенка, такі висловлювання є звичною риторикою білоруського президента.

Україна категорично відкидає чергові інсинуації Олександра Лукашенка. Риторика про зовнішнє втручання, зокрема мантра про "зброю з України", чітко вписується в політику Лукашенка із залякування білоруського народу,

– наголосив спікер.

Крім цього, він додав, що Україна не є ворогом Білорусі, а також засуджує тероризм у будь-яких його проявах.

Що говорив Лукашенко