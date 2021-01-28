"Її особиста думка": у МЗС Росії відхрестились від заяв Симоньян про анексію Донбасу

МЗС Росії назвало заяву головної редакторки телеканалів "Россия сегодня" і Russia Today Маргарити Симоньян щодо анексії Донбасу її особистою думкою. Під час форуму "Русский Донбас" пропагандистка закликала Росію забрати цю територію.

Джерело: "Дождь"

Речниця російського МЗС Марія Захарова зазначила, що висловлювання про необхідність приєднання Донбасу до Росії є лише власною позицією Симоньян.

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Захарова також зауважила, що Симоньян вже неодноразово висловлювала таку позицію стосовно Донецької та Луганської областей.

Це її позиція, її точка зору. Вона її озвучувала і до цього в різних формах,

– наголосила прессекретарка МЗС Росії.

Представниця МЗС Росії також додала, що Симоньян не є ні чиновницею, ні державним службовцем.

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Російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала Росію забрати Донецьку та Луганські області. Мовляв, люди Донбасу хочуть жити в себе вдома і бути частиною Росія. Відтак Кремль повинен їм це забезпечити.

"Росія, матушка, забери Донбас додому", – заявила вона.

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Маргарита Симоньян, яка керує російськими пропагандистськими ЗМІ, приїхала до окупованого Донецька 27 січня. Окупаційна влада Донецька запросила її взяти участь у форумі "Русский Донбас".

Разом з нею на окуповану територію приїхав її чоловік – телеведучий Тигран Кеосаян, журналіст і пропутінський депутат міської думи Москви Роман Бабаян, а також ще один російський депутат Андрій Козенко.