"Її особиста думка": у МЗС Росії відхрестились від заяв Симоньян про анексію Донбасу
МЗС Росії назвало заяву головної редакторки телеканалів "Россия сегодня" і Russia Today Маргарити Симоньян щодо анексії Донбасу її особистою думкою. Під час форуму "Русский Донбас" пропагандистка закликала Росію забрати цю територію.
Джерело: "Дождь"
Речниця російського МЗС Марія Захарова зазначила, що висловлювання про необхідність приєднання Донбасу до Росії є лише власною позицією Симоньян.
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Захарова також зауважила, що Симоньян вже неодноразово висловлювала таку позицію стосовно Донецької та Луганської областей.
Це її позиція, її точка зору. Вона її озвучувала і до цього в різних формах,
– наголосила прессекретарка МЗС Росії.
Представниця МЗС Росії також додала, що Симоньян не є ні чиновницею, ні державним службовцем.
Симоньян просила Росію анексувати Донбас: деталі
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала Росію забрати Донецьку та Луганські області. Мовляв, люди Донбасу хочуть жити в себе вдома і бути частиною Росія. Відтак Кремль повинен їм це забезпечити.
"Росія, матушка, забери Донбас додому", – заявила вона.
Симоньян виступила перед сепаратистами в окупованому Донецьку: відео
Маргарита Симоньян, яка керує російськими пропагандистськими ЗМІ, приїхала до окупованого Донецька 27 січня. Окупаційна влада Донецька запросила її взяти участь у форумі "Русский Донбас".
Разом з нею на окуповану територію приїхав її чоловік – телеведучий Тигран Кеосаян, журналіст і пропутінський депутат міської думи Москви Роман Бабаян, а також ще один російський депутат Андрій Козенко.
Чим відома Маргарита Симоньян?Російська журналістка, головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня" (з 2013) та телеканалу RT – Russia Today (з 2005).
У кінці грудня 2020 року Симоньян отримала мільйон рублів премії від Путіна за "особистий внесок в розвиток ЗМІ".
Вона завжди підтримувала політику Путіна, зокрема, щодо агресії проти України. З 2014 року прізвище Симоньян міститься у переліку російських пропагандистів, яким заборонено в'їзд на українські землі.
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