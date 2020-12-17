МЗС Росії не йде на контакт, – Кулеба
Міністерство закордонних справ Росії відмовляється йти на контакт з українською стороною. Ба навіть більше, російське МЗС не хоче комунікувати з Україною в жодному форматі.
Що сказав Кулеба
У російському МЗС "щось зламалося" після першої розмови з міністром Сергієм Лавровим. Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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Ніякого бажання в Сергія Вікторовича виходити на контакт ми не бачимо ані в нормандському форматі, ані у двосторонньому форматі,
– наголосив Кулеба.
Міністр додав, що йому прикро через відсутність контакту між українським та російським МЗС.
"Коли він не відповів на мій дзвінок щодо загострення на Донбасі, я не засмутився, але мені прикро, що немає контакту і можливості говорити", – сказав очільник українського МЗС.
За його словами, міністри закордонних повинні лишатися каналом комунікації між державами.
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