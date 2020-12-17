Міністерство закордонних справ Росії відмовляється йти на контакт з українською стороною. Ба навіть більше, російське МЗС не хоче комунікувати з Україною в жодному форматі.

Що сказав Кулеба

У російському МЗС "щось зламалося" після першої розмови з міністром Сергієм Лавровим. Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Ніякого бажання в Сергія Вікторовича виходити на контакт ми не бачимо ані в нормандському форматі, ані у двосторонньому форматі,

– наголосив Кулеба.

Міністр додав, що йому прикро через відсутність контакту між українським та російським МЗС.

"Коли він не відповів на мій дзвінок щодо загострення на Донбасі, я не засмутився, але мені прикро, що немає контакту і можливості говорити", – сказав очільник українського МЗС.

За його словами, міністри закордонних повинні лишатися каналом комунікації між державами.

Зверніть увагу! Президент Росії Володимир Путін заявив, що розвиток відносити між Москвою та Києвом, мовляв, більше залежить від української сторони. Крім того, він додав, що мирне врегулювання ситуації на території тимчасово окупованого Донбасу залежить від України.