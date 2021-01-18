Вихід Росії з Договору з відкритого неба є ще одним рішенням, яке має на меті підірвати фундаментальні норм та правил міжнародного права.

Упродовж 2009 – 2020 років Росія порушувала умови Договору про відкрите небо. Зокрема, це ставалося під час окупації території України та Грузії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України. Актуально У Росії заявили про початок виходу з Договору про відкрите небо: причина Розглядаємо це рішення як черговий приклад реалізації Росією зовнішньополітичного курсу, спрямованого на знищення європейської архітектури безпеки, руйнацію міжнародних режимів контролю над озброєнням,

– розповіли у МЗС. Що ще сказали у МЗС Договір є важливою юридичною міжнародною угодою, яка контролює сферу озброєння. Окрім того, Договір про відкрите небо забезпечує транспарентність між державами-учасницями. Вона здійснюється за допомогою взаємних спостережних польотів. Упродовж 2015 – 2020 року Україна здійснила 50 спостережних польотів та прийняла 53 спостережні місії. Договір про відкрите небо: що відомо Його підписали у 1992 році.

Станом на 2021 рік учасницями договору є 33 країни: Бельгія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Україна, Франція, Фінляндія, Швеція, Чехія, Хорватія.