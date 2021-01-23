Україна рішуче засуджує насильство, – МЗС про затримання протестувальників у Росії

В Україні відреагували на російські протести щодо підтримки опозиціонера Олексія Навального. В МЗС наголосили, що пильно стежать за ситуацією та засуджують насильство.
Російська влада продовжує застосовувати утиски проти опозиції. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.
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Все замість того, аби дослухатись до своїх громадян, які вимагають поваги до прав людини і відновлення верховенства права.
Україна рішуче засуджує насильство проти мирних учасників акцій протесту і затримання представників російської опозиції,
– наголосили в міністерстві.
Крім того, в установі додали, що росіяни заслуговують на уряд, який поважатиме права людини в інших країнах світу та на окупованих Росією територіях.
У МЗС закликали міжнародну спільноту залучити всі механізми для припинення насильства російської влади проти свого народу та агресії проти сусідніх країн.