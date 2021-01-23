Україна рішуче засуджує насильство, – МЗС про затримання протестувальників у Росії
В Україні відреагували на російські протести щодо підтримки опозиціонера Олексія Навального. В МЗС наголосили, що пильно стежать за ситуацією та засуджують насильство.
Реакція України
Російська влада продовжує застосовувати утиски проти опозиції. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.
Важливо Снігові бої та сутички біля СІЗО: як Росія протестувала за Навального – фото, відео
Все замість того, аби дослухатись до своїх громадян, які вимагають поваги до прав людини і відновлення верховенства права.
Україна рішуче засуджує насильство проти мирних учасників акцій протесту і затримання представників російської опозиції,
– наголосили в міністерстві.
Крім того, в установі додали, що росіяни заслуговують на уряд, який поважатиме права людини в інших країнах світу та на окупованих Росією територіях.
У МЗС закликали міжнародну спільноту залучити всі механізми для припинення насильства російської влади проти свого народу та агресії проти сусідніх країн.
Протести у Росії за Навального: що треба знати
- Мітинги спалахнули у низці міст Росії 23 січня. Люди виступали проти затримання та ув'язнення Навального.
- Річ у тім, що Навального помістили в СІЗО одразу після того, як він прилетів з Німеччини 17 січня. Там політик лікувався від отруєння "Новачком".
- Умовний термін опозиціонера у справі "Ів-Роше" хочуть замінити на реальний.
- Під час протестів затримали понад 2,5 тисячі людей. До демонстрантів застосовували жорстку силу.
- Натомість протестувальники закидали силовиків сніжками.
- Потім люди вирушили до СІЗО, де тримають Навального. Знову почались сутички з ОМОНівцями.
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