У МЗС пояснили, звідки на держперевороті у М'янмі взявся український БТР
У М'янмі, де нещодавно трапився військовий переворот, виявили український бронетранспортер. У Міністерстві закордонних справ кажуть, що продали техніку вже давно.
Джерело:"Радіо Свобода"
Реакція МЗС на БТР у М'янмі
Україна не несе відповідальність за бронетранспортери, які М'янма отримала у 2004 році. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
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Україна постачала БТР-3У до М'янми в далекому 2004 році. Країна-виробник не може нести відповідальність за використання військової техніки, яку придбала інша країна понад 15 років тому,
– пояснив Ніколенко.
Він наголосив, що українська сторона приєдналася до заяв Європейського Союзу про засудження подій у М'янмі.
"12 лютого Україна стала співавтором резолюції Ради ООН з прав людини із закликом утриматися від насильства та відновити верховенство права в цій країні", – наголосив Ніколенко.
Що відомо про український БТР у М'янмі
15 лютого експосол ЄС у М'янмі Крістіан Шмідт оприлюднив відео, на якому люди кепкують зі зламаного БТР на вулицях Янґона. Дипломат заявив, що це вироблений в Україні БТР-3У з 30-міліметровою гарматою, кулеметом калібру 7,62 міліметра та 30-міліметровим автоматичним станковим гранатометом.
Військовий переворот у М'янмі: головне
- 1 лютого військові захопили владу в країні та затримали президента Він М'їна й інших чиновників.
- У М'янмі оголосили режим надзвичайного стану на цілий рік.
- Населення країни вийшло на вулиці, аби висловити свій супротив перевороту. Військові жорстоко розганяли людей та стріляли у них.
- У країні вже заблокували Вікіпедію, фейсбук та інстаграм. Військові зробили це, аби люди не могли домовлятися про протести.
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