У М'янмі, де нещодавно трапився військовий переворот, виявили український бронетранспортер. У Міністерстві закордонних справ кажуть, що продали техніку вже давно.

Реакція МЗС на БТР у М'янмі

Україна не несе відповідальність за бронетранспортери, які М'янма отримала у 2004 році. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Україна постачала БТР-3У до М'янми в далекому 2004 році. Країна-виробник не може нести відповідальність за використання військової техніки, яку придбала інша країна понад 15 років тому,

– пояснив Ніколенко.

Він наголосив, що українська сторона приєдналася до заяв Європейського Союзу про засудження подій у М'янмі.

"12 лютого Україна стала співавтором резолюції Ради ООН з прав людини із закликом утриматися від насильства та відновити верховенство права в цій країні", – наголосив Ніколенко.

Що відомо про український БТР у М'янмі

15 лютого експосол ЄС у М'янмі Крістіан Шмідт оприлюднив відео, на якому люди кепкують зі зламаного БТР на вулицях Янґона. Дипломат заявив, що це вироблений в Україні БТР-3У з 30-міліметровою гарматою, кулеметом калібру 7,62 міліметра та 30-міліметровим автоматичним станковим гранатометом.