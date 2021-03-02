У МЗС відзначили померлого Анатолія Зленка: його ім'я отримала найвища дипломатична відзнака

Найвища відзнака МЗС України "За відданість дипломатичній службі" тепер носитиме ім'я Анатолія Зленка. Про смерть останнього стало відомим 1 березня. Зленко – перший міністр закордонних справ у історії України.
Рішення про нове ім'я для найвищої відзнаки МЗС ухвалив очільник відомства Дмитро Кулеба. Він зауважив, що Зленко – людина, яка все життя була відданою Україні та її дипломатії.
До теми Помер перший очільник МЗС України Анатолій Зленко
Що ще про Зленка заявив Кулеба
Очільник МЗС наголосив, що Зленко:
- забезпечив тяглість дипломатичної традиції на зламі 1991 року,
- заклав фундамент дипломатії незалежної України,
- виховав багатьох зірок української дипломатії,
- залишився для всіх взірцем дипломата (це найголовніше).
Кулеба додав, що ніколи не працював із ним безпосередньо та не має права називатися його учнем.
Я прийшов до МЗС у 2003 році, коли він добував останні дні на посаді міністра, яку обіймав вже вдруге. Але навіть за таких обставин Зленко встиг залишити на мені свій слід – тоді його щойно видана "Дипломатія і політика" стала першою книжкою, яку я прочитав вже як фаховий дипломат,
– зазначив він.
Міністр додав, що саме з книги Анатолія Зленка розпочався його шлях.
"Світла пам'ять Анатолію Максимовичу та мої найглибші співчуття його рідним і близьким", – підсумував Дмитро Кулеба.
Що відомо про нагороду "За відданість дипломатичній службі"
- Це нагрудний знак і є однією з відомчих заохочувальних відзнак МЗС.
- Нею відзначають за визначний особистий внесок і бездоганну роботу на дипломатичній службі.
- Отримати цю нагороду можуть лише ті дипломати, яких раніше відзначали нагрудним знаком "За сумлінну службу" або Почесною грамотою МЗС. Водночас людина має пропрацювати в системі органів дипломатичної служби щонайменше 25 років.
- Гранична кількість відзнак протягом року – 25 штук.
- Заснували цю нагороду в 2004 році.
Дані взято з наказу МЗС про відомчі заохочувальні відзнаки
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Нагорода "За відданість дипломатичній службі" / Колаж 24 каналу
Хто такий Анатолій Зленко: коротка біографія
- Народився він у селищі Ставище на Київщині 2 червня 1938 року.
- Після того, як 1959 році закінчив Київський гірничий технікум, почав працювати гірничим майстром шахти "Максимівка-Полога" (поблизу Кадіївки на Луганщині).
- У 1967 році закінчив Київський університет. Далі почалася його дипломатична кар'єра.
- Зокрема, очолював МЗС України двічі – 1990 – 1994 (перший міністр у історії) та 2000 – 2003 роки.
- Також обіймав посади постійного представника України в ООН, посла у Франції та Португалії. Був представником України в Комісії ООН з прав людини.
- Зленко – автор 100 праць на міжнародну тематику.
- Володів англійською, іспанською, португальською та французькою мовами.
Дані взято з Вікіпедії