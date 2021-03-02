Найвища відзнака МЗС України "За відданість дипломатичній службі" тепер носитиме ім'я Анатолія Зленка. Про смерть останнього стало відомим 1 березня. Зленко – перший міністр закордонних справ у історії України.

Рішення про нове ім'я для найвищої відзнаки МЗС ухвалив очільник відомства Дмитро Кулеба. Він зауважив, що Зленко – людина, яка все життя була відданою Україні та її дипломатії.

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Що ще про Зленка заявив Кулеба

Очільник МЗС наголосив, що Зленко:

забезпечив тяглість дипломатичної традиції на зламі 1991 року,

заклав фундамент дипломатії незалежної України,

виховав багатьох зірок української дипломатії,

залишився для всіх взірцем дипломата (це найголовніше).

Кулеба додав, що ніколи не працював із ним безпосередньо та не має права називатися його учнем.

Я прийшов до МЗС у 2003 році, коли він добував останні дні на посаді міністра, яку обіймав вже вдруге. Але навіть за таких обставин Зленко встиг залишити на мені свій слід – тоді його щойно видана "Дипломатія і політика" стала першою книжкою, яку я прочитав вже як фаховий дипломат,

– зазначив він.

Міністр додав, що саме з книги Анатолія Зленка розпочався його шлях.

"Світла пам'ять Анатолію Максимовичу та мої найглибші співчуття його рідним і близьким", – підсумував Дмитро Кулеба.

Що відомо про нагороду "За відданість дипломатичній службі"

Це нагрудний знак і є однією з відомчих заохочувальних відзнак МЗС.

Нею відзначають за визначний особистий внесок і бездоганну роботу на дипломатичній службі.

Отримати цю нагороду можуть лише ті дипломати, яких раніше відзначали нагрудним знаком "За сумлінну службу" або Почесною грамотою МЗС. Водночас людина має пропрацювати в системі органів дипломатичної служби щонайменше 25 років.

Гранична кількість відзнак протягом року – 25 штук.

Заснували цю нагороду в 2004 році.

Дані взято з наказу МЗС про відомчі заохочувальні відзнаки

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Нагорода "За відданість дипломатичній службі" / Колаж 24 каналу

Хто такий Анатолій Зленко: коротка біографія

Народився він у селищі Ставище на Київщині 2 червня 1938 року.

Після того, як 1959 році закінчив Київський гірничий технікум, почав працювати гірничим майстром шахти "Максимівка-Полога" (поблизу Кадіївки на Луганщині).

У 1967 році закінчив Київський університет. Далі почалася його дипломатична кар'єра.

Зокрема, очолював МЗС України двічі – 1990 – 1994 (перший міністр у історії) та 2000 – 2003 роки.

Також обіймав посади постійного представника України в ООН, посла у Франції та Португалії. Був представником України в Комісії ООН з прав людини.

Зленко – автор 100 праць на міжнародну тематику.

Володів англійською, іспанською, португальською та французькою мовами.

Дані взято з Вікіпедії