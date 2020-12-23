У МЗС України російські звинувачення проти Віталія Марківа назвали "політичним замовленням". Окрім того, там наголосили, що позиція Росії щодо питання нацгвардійця є нікчемною.

Слідчий комітет Росії вкотре підміняє правоохоронні функції виконанням політичних завдань. Про це заявив Олег Ніколенко, повідомляє пресслужба МЗС України. Актуально Шиють довічне: у Росії пред'явили обвинувачення Віталію Марківу Вважаємо, що постанова Слідчого комітету РФ щодо висунення "обвинувачення" військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківа у вбивстві і оголошення його в міжнародний розшук є нікчемною,

– наголосив Ніколенко. Що ще сказав Ніколенко Росія використовує Інтерпол для виконання політично вмотивованих замовлень. МЗС забезпечить захист прав та інтересів своїх громадян. Що ще кажуть про звинувачення Марківа в Україні В МВС України заявили, що у звинуваченнях Росії немає жодного логічного зв'язку.

Глава МВС Арсен Аваков зауважив: Україна вже надіслала в Інтерпол попередження про російську провокацію. Зауважте! Слідчий комітет Росії звинуватив Марківа у вбивстві громадянина Росії Андрія Миронова та італійського фотографа Андреа Рокеллі. Нацгвардійця оголосили у міжнародний розшук. Детальніше читайте тут.