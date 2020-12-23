"Політичне замовлення": у МЗС назвали нікчемним російське обвинувачення Марківа
У МЗС України російські звинувачення проти Віталія Марківа назвали "політичним замовленням". Окрім того, там наголосили, що позиція Росії щодо питання нацгвардійця є нікчемною.
Слідчий комітет Росії вкотре підміняє правоохоронні функції виконанням політичних завдань. Про це заявив Олег Ніколенко, повідомляє пресслужба МЗС України.
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Вважаємо, що постанова Слідчого комітету РФ щодо висунення "обвинувачення" військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківа у вбивстві і оголошення його в міжнародний розшук є нікчемною,
– наголосив Ніколенко.
Що ще сказав Ніколенко
- Росія використовує Інтерпол для виконання політично вмотивованих замовлень.
- МЗС забезпечить захист прав та інтересів своїх громадян.
Що ще кажуть про звинувачення Марківа в Україні
- В МВС України заявили, що у звинуваченнях Росії немає жодного логічного зв'язку.
- Глава МВС Арсен Аваков зауважив: Україна вже надіслала в Інтерпол попередження про російську провокацію.
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