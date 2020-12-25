Латвія була і є важливим партнером України на шляху до Європейського Союзу і НАТО. Країна підтримує прагнення Києва створити Кримську платформу, яка має консолідувати міжнародні зусилля з деокупації півострова.

Підготовку до запуску Кримської платформи міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом під час телефонної розмови. Про це повідомляє пресслужба МЗС. Дізнайтеся більше Деокупація півострова є головним завданням Кримської платформи Про що говорили міністри Кулеба наголосив, Україна виступає за запровадження розширених діалогів у форматі ЄС та 3 асоційованих партнерів: Україна, Грузія, Молдова.

Сторони висловили сподівання, що шостий саміт Східного партнерства, який має відбутися березні 2021 року, дасть новий поштовх для розвитку такої ініціативи.

Міністри також обговорили підготовку до запуску Кримської платформи, яка покликана консолідувати міжнародні зусилля з деокупації Криму.

Рінкевичс відзначив важливість української ініціативи та підтвердив незмінну підтримку Латвії територіальної цілісності і суверенітету України в межах міжнародних кордонів. Зверніть увагу! Латвія з 2007 року надає Україні фінансову, гуманітарну, фахову допомогу у контексті підтримки євроатлантичних кроків України. Після початку російської агресії Латвія реалізує програми з навчання військовослужбовців, реабілітації поранених військових, оздоровлення дітей. Що відомо про Кримську платформу Платформу з деокупації Криму запустять на саміті Східного партнерства, де зберуться світові лідери, а також представники різних міжнародних організацій.

Вона матиме міжурядові, міжпарламентські та експертні напрямки, які мають консолідовано розробляти заходи з повернення Криму до складу України.

В межах Кримської платформи також намагатимуться обмежити можливості для "російського свавілля в Криму".