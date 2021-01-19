У Міністерстві закордонних справ України працюють над можливістю притягнути компанію "Яндекс" до відповідальності. Діяльність російської компанії на території України є заборонена.

Що заявили у МЗС

Відповідну роботу міністерство проводить у співпраці з європейськими партнерами. Про це МЗС повідомило на запит "Крим.Реалії".

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"Попри факт, що діяльність "Яндексу" у тимчасово окупованому Росією Криму поки не підпадає під дію санкцій ЄС щодо Криму, ми продовжуємо у співпраці з європейськими партнерами шукати можливості для притягнення компанії до відповідальності за таку діяльність", – заявили у відомстві.

У міністерстві додали, що регулярно обговорюють "з партнерами в інститутах ЄС, а також з відповідними державами-членами Європейського Союзу, всі випадки порушення європейськими компаніями чинних санкцій".

Європейська Комісія, як гарант дотримання законодавства ЄС, частиною якого є і рішення Ради ЄС про застосування санкцій, ретельно перевіряє кожен випадок можливого їх порушення,

– підкреслили у МЗС.

У МЗС наголосили, що кваліфікація дій "Яндекса" належить до компетенції правоохоронних органів України. Наразі вже проводять відповідний правовий аналіз.

Довідка. Діяльність компанії "Яндекс" на території України заборонена відповідно до Закону України "Про санкції" від 14 серпня 2014 року.

Чим "Яндекс" займається у Криму

"Яндекс" набирає в окупованому Криму співробітників – оголошення про це опублікували на офіційному сайті компанії.

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Крім того, раніше у Севастополі можна було замовити карту Mastercard World від "Яндекс.Деньги". Для цього потрібно було у пункті "адреса" приписати Севастополь до Краснодарської області Росії.

"Яндекс.Деньги" у 2015 році потрапили під санкційні обмеження США. Втім причиною тоді став зв'язок структури з "Ощадбанком". Додамо, що "Яндекс.Деньги" на 99,9% належить резиденту Нідерландів Yandex A.V.

Зверніть увагу! Влітку 2020 року Рада Європейського Союзу продовжила на рік санкції проти Росії за окупацію Криму. Перед тим лідери ЄС відкинули пропозиції скасувати санкції проти Росії через COVID-19.