МЗС хоче притягнути "Яндекс" до відповідальності за роботу в Криму: деталі
У Міністерстві закордонних справ України працюють над можливістю притягнути компанію "Яндекс" до відповідальності. Діяльність російської компанії на території України є заборонена.
Що заявили у МЗС
Відповідну роботу міністерство проводить у співпраці з європейськими партнерами. Про це МЗС повідомило на запит "Крим.Реалії".
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"Попри факт, що діяльність "Яндексу" у тимчасово окупованому Росією Криму поки не підпадає під дію санкцій ЄС щодо Криму, ми продовжуємо у співпраці з європейськими партнерами шукати можливості для притягнення компанії до відповідальності за таку діяльність", – заявили у відомстві.
У міністерстві додали, що регулярно обговорюють "з партнерами в інститутах ЄС, а також з відповідними державами-членами Європейського Союзу, всі випадки порушення європейськими компаніями чинних санкцій".
Європейська Комісія, як гарант дотримання законодавства ЄС, частиною якого є і рішення Ради ЄС про застосування санкцій, ретельно перевіряє кожен випадок можливого їх порушення,
– підкреслили у МЗС.
У МЗС наголосили, що кваліфікація дій "Яндекса" належить до компетенції правоохоронних органів України. Наразі вже проводять відповідний правовий аналіз.
Чим "Яндекс" займається у Криму
"Яндекс" набирає в окупованому Криму співробітників – оголошення про це опублікували на офіційному сайті компанії.
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Крім того, раніше у Севастополі можна було замовити карту Mastercard World від "Яндекс.Деньги". Для цього потрібно було у пункті "адреса" приписати Севастополь до Краснодарської області Росії.
"Яндекс.Деньги" у 2015 році потрапили під санкційні обмеження США. Втім причиною тоді став зв'язок структури з "Ощадбанком". Додамо, що "Яндекс.Деньги" на 99,9% належить резиденту Нідерландів Yandex A.V.
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