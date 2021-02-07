Маємо привезти щось з-за кордону, – МЗС готує сюрприз до Дня Незалежності

У 2021 році Україна відзначає 30-ту річницю незалежності. У президента Зеленського вже провели спеціальну нараду щодо програми заходів. Несподіванку обіцяють і в Міністерстві закордонних справ.

Про сюрприз на День Незалежності в інтерв'ю розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

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У МЗС пообіцяли привести щось з-за кордону

Сюрприз! Цього ніколи не було і якщо це вийде, то я буду щасливий. Я буду вважати, що я не дарма був міністром саме в рік 30-ї річниці. Ми хочемо дещо привезти до України,

– наголосив Кулеба.

Міністр бажає тримати інтригу, отож не розповів про що саме мова. Проте Кулеба наголосив, що наразі цей сюрприз перебуває за кордоном.

Поки остаточного списку запрошених лідерів країн нема

Щодо тих лідерів, яких запросять на святкування, то остаточного списку немає. Проте, повідомив Кулеба, то їх запрошуватимуть водночас і на День Незалежності, і на саміт "Кримської платформи", який теж відбудеться у серпні 2021 року.

У 2021 році буде святковий концерт та військовий парад

Зазначимо, що 2 лютого Володимир Зеленський провів нараду щодо святкування 30-річчя української незалежності. Зокрема, погодили військовий парад та святковий концерт.