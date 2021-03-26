Що робити українцям, яких Росія позбавила ділянок у Криму: поради МЗС

Російський указ про заборону іноземцям володіти землею в окупованому Криму є юридично нікчемним. Тому всі права законних власників відновлять після деокупації півострова. Однак власники обов'язково повинні зберігати документи, які підтверджують ці права.

Про це глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу 26 березня.

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Поради МЗС українцям, в яких Росія відібрала ділянки у Криму

За словами міністра, права законних власників на земельні ділянки в окупованому Криму безумовно повернуть після відновлення суверенітету України на півострові.

Зараз дуже важливо, щоби власники земельних ділянок максимально зберігали усі документи, які підтверджують право власності та будь-які документи, які нав'язуватиме їм Росія на заміну,

– зазначив Кулеба.

Глава МЗС також додав, що питання позбавлення права українців володіти земельними ділянками в Криму внесли в перелік питань, які будуть в фокусі уваги "Кримської платформи" з деокупації півострова.

Крім того, відомство попросило міжнародних партнерів відреагувати на незаконні дії Росії.

Деталі указу-заборони українцям володіти землею у Криму