Що робити українцям, яких Росія позбавила ділянок у Криму: поради МЗС
Російський указ про заборону іноземцям володіти землею в окупованому Криму є юридично нікчемним. Тому всі права законних власників відновлять після деокупації півострова. Однак власники обов'язково повинні зберігати документи, які підтверджують ці права.
Джерело:24 канал
Про це глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу 26 березня.
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Поради МЗС українцям, в яких Росія відібрала ділянки у Криму
За словами міністра, права законних власників на земельні ділянки в окупованому Криму безумовно повернуть після відновлення суверенітету України на півострові.
Зараз дуже важливо, щоби власники земельних ділянок максимально зберігали усі документи, які підтверджують право власності та будь-які документи, які нав'язуватиме їм Росія на заміну,
– зазначив Кулеба.
Глава МЗС також додав, що питання позбавлення права українців володіти земельними ділянками в Криму внесли в перелік питань, які будуть в фокусі уваги "Кримської платформи" з деокупації півострова.
Крім того, відомство попросило міжнародних партнерів відреагувати на незаконні дії Росії.
Деталі указу-заборони українцям володіти землею у Криму
- Раніше Володимир Путін підписав указ, яким заборонив іноземцям володіти землею в 19 з 25 муніципалітетів Криму. Він набув чинності у березні 2021 року.
- В Україні цей документ назвали юридично нікчемним. Він не може мати правових наслідків для України після деокупації Криму.
- В Євросоюзі також відреагували – засудили та не визнали рішення, як і незаконну анексію Криму Росією. Указ російського лідера назвали порушенням гуманітарного права людини.
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