МВС України відреагувало на затримання кримських татар на мосту: деталі
Поліція Криму 12 січня відкрила кримінальне провадження через незаконне затримання 120 кримських татар. Упродовж 9 годин їх протримали на Кримському мосту.
Увечері 11 січня окупаційні "правоохоронці" незаконно затримали 120 громадян України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
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Що ще сказали у МВС
- Кримських татар затримали, щоб не допустити їх на засідання у справі "Хізб ут-Тахрір", яке відбувалося 12 січня у Ростові-на-Дону.
- У Головному управлінні поліції Криму відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне позбавлення волі.
- Відповідно до Кримінального кодексу України, ця стаття передбачає покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.
Що відомо про затримання кримських татар
- 11 січня 120 кримських татар вирушили до Росії, щоб підтримати своїх земляків, яких судять через справу "Хізб ут-Тахрір".
- Однак російські окупанти зупиняли автомобілі на кримських номерах та затримували водіїв.
- У них також забирали права.
- Затримані провели на мосту 9 годин. До 58-річного чоловіка довелося викликати "швидку".
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