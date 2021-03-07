У Міністерстві внутрішніх справ готові до будь-якої агресії Росії проти України. Правоохоронці запевняють, що їх не злякає навіть повноцінне вторгнення.

Про це повідомив радник глави МВС Валерій Поцелуйко. Він відповів, чи варто очікувати активізації країни-агресора на Донбасі, коли настане повноцінна весна.

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Можливо. Ми це враховуємо. Запевняю вас, що ми готові до агресії, готові навіть до повноцінного вторгнення. Як сказав міністр, якщо це буде тотальний наступ росіян, він стане нищівним для них,

– сказав радник Арсена Авакова.

Відповідь на санкції проти Медведчука та Козака

Валерій Поцелуйко також зазначив, що Україна готова та очікує відповіді Путіна на санкції РНБО проти Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Він наголосив, що Росія "не може по-іншому, бо якщо є тиск, то буде протидія". За його словами, цей закон діє у політиці, веденні військових дій і в будь-яких інших конфліктах.

Ті кроки, які запровадила РНБО, які запровадив президент – це дуже потужні кроки. Закриття каналів Медведчука і Козака – це удар по їхньому інструменту впливу в Україні. Я впевнений, що це дуже сильний удар і потрясіння для Росії. Ми вважаємо, що буде протидія. Питання тільки, коли і якою мірою,

– зауважив правоохоронець.

Радник глави МВС додав, що наразі ніяких конкретних відповідей від Росії ще не пролунало. На його думку, країна-агресор може спробувати ввести економічні санкції або загострити ситуацію на Донбасі.

Водночас він звернув увагу на те, що зараз вести бойові дії досить незручно, бо сніг розтанув і треба чекати поки підсохнуть поля та все інше.

Зверніть увагу! Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що українці не бояться відповіді Путіна

на санкції проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. За його словами, на сьомому році війни нас нічим не налякати.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Протягом минулої доби, 6 березня, російські окупаційні війська 10 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Бойовики гатили зі забороненого озброєння, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На обстріли противника бійці ООС були змушені відповідати. На щастя, втрат та поранень серед українських захисників немає.

З початку поточної доби, 7 березня, найманці Росії вогневої активності не проявляли.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу