Навчити таксистів не порушувати правила: МВС та Uber започаткували спільний проєкт

Міністерство внутрішніх справ та компанія Uber планують разом боротись з порушенням правил дорожнього руху таксистами. Для цього запустили програмне забезпечення, яке дозволить контролювати швидкість водія.

У МВС наголосили, що Україна стала першою країною Європи, де запрацювала така програма і другою – у світі. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Компанія бачить, з якою швидкістю рухається таксист

Кожен, хто користується таксі, знає, що водій постійно отримує на свій смартфон повідомлення, в якій точці забрати пасажира, а компанія, за допомогою цього ж смартфона, бачить, де саме знаходиться водій. Крім того, компанія-адміністратор таксі бачить, з якою швидкістю рухається водій,

– пояснив Геращенко.

Таким чином, коли водій перевищуватиме допустиму швидкість, він отримає смс-попередження від компанії. Співпраця з МВС, наголосив Геращенко, не врятує водіїв Uber від відповідальності перед законом.

В компанії погоджуються: таксисти часто порушують ПДР

Ми вже маємо декілька спеціальних функцій, які направлені на безпеку. Найголовніші з них – ідентифікація водія по селфі. Щоб пасажир знав, хто його везе. Перевірка машини за допомогою пін-коду, це гарантує те, пасажир сяде у правильну машину,

– розповів глава з розвитку Uber в Центральній і Східній Європі Георгій Соколянський.

Розробники зафіксували дані про максимально дозволену швидкість на кожній дорозі та трасі України. В режимі реального часу, за даними GPS певна технологія визначає орієнтовну швидкість водія. Водій, який перевищив дозволену швидкість, отримує сповіщення про своє порушення.

В компанії-адміністраторі таксі наголосили, водіїв, у яких буде найбільше сповіщень деактивують.

В Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР

Зазначимо, що 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, значно посилили штрафи за водіння у нетверезому стані: від 17 000 гривень за перший випадок до 51 000 гривень з позбавленням водійських прав на 10 років. За третій випадок – конфіскація авто. Також зріс і штраф за перевищення швидкості.

Відповідальність за керування авто у стані сп'яніння / Інфографіка 24 каналу