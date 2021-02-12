У Міністерстві внутрішніх справ пропонують накласти заборону на проплачені мітинги. Все тому, що за дрібний злочин, наприклад, хуліганство, людину не можна відправити в СІЗО.

В Україні дуже ліберальне законодавство. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі одного з українських телеканалів.

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Що пропонує Геращенко

За словами Геращенка, будь-хто в Україні може виплачувати гроші за організацію платних акцій протесту. Політик додав, що ще у 2015 році розробив законопроєкт про незаконність платних мітингів, однак його не підтримали.

Нам потрібно задокументувати те, що ці хлопці та дівчата роблять разом. Як правило, вони отримують гроші, доларів по 500 на місяць, вони учасники спортивних клубів. Але це не є незаконним,

– наголосив посадовець.

Річ у тім, що поки людина не скоїла великий злочин, її не можна відправити до СІЗО. Геращенко зауважив, що при дрібному хуліганстві суди відпускають під особисте зобов'язання або нічний домашній арешт.

"Потім ці люди приходять в телестудії – як тільки ти починаєш когось заганяти, він відразу стає телезіркою", – підсумував політик.