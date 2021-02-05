МВС презентує фільм про справу нацгвардійця Марківа: відео

МВС у день пам'яті Героїв Небесної сотні, 20 лютого, презентує фільм про справу нацгвардійця Віталія Марківа. Стрічка називається "Позивний "Італієць".
Джерело: фейсбук Артема Шевченка
Наразі монтаж фільму вже майже завершили. Про це повідомив речник міністерства внутрішніх справ Шевченко.
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Найпозитивніша історія минулого 2020 року в Україні – українсько-італійська драма із хепі-ендом військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа,
– сказав Шевченко.
Він додав, що символ історії – телевізійна вежа на горі Карачун над Слов'янськом. Її у травні – червні 2014 разом з Марківом захищали Мирослав Гай, Макс Славян та інші військові.
"Саме з перемикання телеканалів з українських на російські на захоплених об'єктах Росія розпочала гібридну війну. І саме її жертвою стали італійський фоторепортер Роккеллі і російський перекладач Миронов. Сподіваємося, нам вдалося це показати у фільм", – заявив Шевченко.
Дивіться тизер фільму "Позивний "Італієць":Зверніть увагу! Раніше в Італії презентували фільм про Марківа, який називається The Wrong Place. Автори стрічки доводили, що нацгвардієць не міг бути причетним до вбивства журналіста та перекладача.