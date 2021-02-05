МВС у день пам'яті Героїв Небесної сотні, 20 лютого, презентує фільм про справу нацгвардійця Віталія Марківа. Стрічка називається "Позивний "Італієць".

Джерело: фейсбук Артема Шевченка

Наразі монтаж фільму вже майже завершили. Про це повідомив речник міністерства внутрішніх справ Шевченко.

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Найпозитивніша історія минулого 2020 року в Україні – українсько-італійська драма із хепі-ендом військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа,

– сказав Шевченко.

Він додав, що символ історії – телевізійна вежа на горі Карачун над Слов'янськом. Її у травні – червні 2014 разом з Марківом захищали Мирослав Гай, Макс Славян та інші військові.

"Саме з перемикання телеканалів з українських на російські на захоплених об'єктах Росія розпочала гібридну війну. І саме її жертвою стали італійський фоторепортер Роккеллі і російський перекладач Миронов. Сподіваємося, нам вдалося це показати у фільм", – заявив Шевченко.

Дивіться тизер фільму "Позивний "Італієць":

Зверніть увагу! Раніше в Італії презентували фільм про Марківа, який називається The Wrong Place. Автори стрічки доводили, що нацгвардієць не міг бути причетним до вбивства журналіста та перекладача.

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