У МВС попередили про можливі силові провокації через блокування каналів Козака

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що після блокування каналів російської пропаганди в Україні з'явилась загроза силових провокацій. Здійснювати їх можуть, як ззовні , так і зсередини країни.
Джерело: телеграм МВС України
Про можливі загрози після санкцій РНБО проти ZIK, NewsOne та "112 Україна" розповів радник голови МВС Зорян Шкіряк.
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Наразі, нам надходить оперативна інформація щодо можливих спроб дестабілізації ситуації, шляхом здійснення силових провокацій, а також розпалювання ворожнечі та громадянського протистояння з боку зовнішніх та внутрішніх деструктивних сил,
– сказав Шкіряк.
До реагування готові підрозділи поліції та Нацгвардія. Правоохоронці можуть протистояти, як масовим безладам, так і закликам до порушення територіальної цілісності України.
Зазначимо, що 2 лютого на засіданні РНБО ухвалили рішення про впровадження санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та його телеканалів. Медіа отримали обмеження за дезінформацію та проросійську пропаганду. Телеканали Козака припинили мовлення.