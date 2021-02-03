У МВС попередили про можливі силові провокації через блокування каналів Козака

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що після блокування каналів російської пропаганди в Україні з'явилась загроза силових провокацій. Здійснювати їх можуть, як ззовні , так і зсередини країни.

Джерело: телеграм МВС України

Про можливі загрози після санкцій РНБО проти ZIK, NewsOne та "112 Україна" розповів радник голови МВС Зорян Шкіряк.

До теми Зеленський обговорив з послами ЄС та G7 санкції проти Козака та його каналів

Наразі, нам надходить оперативна інформація щодо можливих спроб дестабілізації ситуації, шляхом здійснення силових провокацій, а також розпалювання ворожнечі та громадянського протистояння з боку зовнішніх та внутрішніх деструктивних сил,

– сказав Шкіряк.

Силовики готові і до масових безладів, і до неправомірних закликів

До реагування готові підрозділи поліції та Нацгвардія. Правоохоронці можуть протистояти, як масовим безладам, так і закликам до порушення територіальної цілісності України.

Телеканали Козака зупинили мовлення

Зазначимо, що 2 лютого на засіданні РНБО ухвалили рішення про впровадження санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та його телеканалів. Медіа отримали обмеження за дезінформацію та проросійську пропаганду. Телеканали Козака припинили мовлення.

Санкції РНБО проти Козака та його телеканалів / Інфографіка 24 каналу