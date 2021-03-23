У МВС показали "докази", що акція під ОПУ не планувалася мирною: відео

Антон Геращенко заявив, що мітинг біля Офісу Президента 20 березня нібито не мав бути мирною акцією. Організатори начебто хотіли масових бійок та зіткнень з правоохоронцями.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Геращенка, "навіть заклики в соціальних мережах містили в себе прямі натяки на те, що організатори планують бійки та насилля".

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Співробітники поліції діалогу були на акції і закликали купку провокаторів до діалогу. Але їх спроби були марні. Бо завдання яке поставили перед собою організатори мітингу було зовсім інше – насилля та кровопролиття,

– заявив Геращенко.

Посадовець переконаний: "правоохоронці відійшли, для того щоби запобігти масштабному насиллю".

"Саме завдяки цьому жодний правоохоронець, чи мітингувальник і навіть провокатор не постраждав.

Не пролилось жодної краплини крові. Не була зламана жодна кістка", – наголосив заступник глави МВС.

Геращенко пообіцяв, що "вікна, двері, таблички на ОП замінять на нові. Фарба з образливими дописами змиють".

"Українське суспільство тепер буде мати повну уяву про те, заради чого організатори мітингу планували його саме в темну пору доби з величезною кількістю зазделегідь купленої піротехніки, балончиками з фарбою", – розповів Геращенко.

На думку заступника глави МВС, "організаторам провокації дуже не сподобалась попередня акція, яка була два тижні тому в денний час і пройшла мирно і спокійно".

Їм треба було ховати свої обличчя, для того щоб битися, палити очі правоохоронцям, бризкати їм в обличчя сльозогінний газ, плювати, – зауважив Геращенко.

Посадовець пообіцяв, що "ті провокатори, що підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій – встановлені і будуть відповідати за свої вчинки".

Окрім того, Геращенко подякував людям, які прийшли на Банкову 20 березня "як на мирний протест".

Це Ваше конституційне право! І МВС буде його захищати, – підсумувв Геращенко.

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