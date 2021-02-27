У МВС подякували українцям, що протести на підтримку Стерненка були мирними

Протягом 27 лютого у Києві та інших областях України відбулися акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. У Міністерстві внутрішніх справ подякували протестувальникам за те, що акції мали мирних характер.

За правопорядком у столиці стежили співробітники Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС. Разом вони забезпечили охорону публічної безпеки та порядку на протестах.

Важливо Протести за Стерненка у Києві: люди закидали Офіс генпрокурора фаєрами – фото, відео

У МВС нагадали, що Конституція України гарантує право на акції та зібрання. Тож, правоохоронці не перешкоджали проведенню протесту біля Офісу Президента та Генпрокуратури.

Дякуємо громадянам за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій у центрі столиці, а також поліцейським, нацгвардійцям та рятувальникам, які охороняють публічну безпеку на місці. Поважаймо та підтримуймо одне одного, ми того варті,

– наголосили у МВС.

У відомстві також зазначили, що правопорушень під час протестів не зафіксували.

Зауважимо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко обіцяв, що у столиці не буде ніяких кордонів і громадяни зможуть "вільно, мирно, без зброї, мітингувати на Банковій". Він сказав, що українці мають право на мітинг, але, підкреслив він, мирний. Заступник очільника МВС попросив "не бити поліцейських і нацгвардійців, не бризкати їм в очі сльозогінним газом".

Протести на підтримку Стерненка 27 лютого

У суботу, 27 лютого, акції протесту відбулися у декількох містах України. Окрім Києва, мітингували також у Харкові, Одесі, Кропивницьку, Луцьку та Дніпрі.

Наймасовіша і найорганізованіша акція відбулася у Києві. Спершу активісти пікетували під Офісом Президента, а потім рушили до Генпрокуратури. Там люди вимагали відставки Ірини Венедіктової.

У пориві емоцій протестувальники закидали Офіс генпрокурора запаленим фаєрами. На щастя, ніхто не постраждав.

23 лютого під час протесту на підтримку Сергія Стерненка у Києві сталися сутички між правоохоронцями та протестувальниками. Тоді на сутичках постраждали 27 правоохоронців . Працівники поліції та Нацгвардії отримали опіки очей, адже у них кидали запалені фаєри. Водночас 24 активістів затримали.

Як минули акції на підтримку Сергія Стерненка: дивіться онлайн-трансляцію