МВС опублікувало фото підозрюваного у вбивстві 7-річної Марійки Борисової
Міністерство внутрішніх справ оприлюднило фотографію підозрюваного у вбивстві 7-річної Марійки Борисової. Правоохоронці зазначають, що чоловіку 63 роки.
Джерело:МВС України
Заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що генетичні експертизи встановили обґрунтовану причетність зловмисника до вбивства малолітньої дівчинки на Херсонщині.
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Співробітниками поліції у ході проведення оперативно-розшукових заходів затримано особу, проведено генетичні експертизи, які встановили обґрунтовану причетність цієї людини до злочину,
– сказав правоохоронець.
Він також зазначив, що ця резонансна справа буде детально висвітлена.
Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марійки Борисової / Фото МВС
Убивство 7-річної Маріки Борисової: що відомо
- Дівчинка зникла 7 березня у селі Щасливому, що на Херсонщині. Вона гралася з надворі, а ввечері мати виявила, що Марійка зникла.
- Протягом кількох днів тривали масштабні пошуки. 11 березня дитину виявили мертвою у сараї.
- Тіло було сховане у білий поліетиленовий мішок, зав'язаний стрічкою. Дівчинку задушили та, ймовірно, зґвалтували.
- 12 березня Марійку Борисову поховали.
- ЗМІ пишуть, що ймовірний зловмисник вже раніше відсидів термін через зґвалтування хлопчика у селі Щасливе.
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