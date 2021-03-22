МВС обіцяє нові підозри через заворушення під Офісом Президента

Антон Геращенко анонсував нові підозри за фактом заворушень під Офісом Президента. Поліція оголосить про них вже 22 березня.

Про нові підозри заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив в ефірі одного з телеканалів.

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Через протести під ОП висуватимуть нові підозри

Там будуть й інші підозри. Ви це побачите на сайті Національної поліції вже сьогодні (22 березня – 24 канал). У нас слідчі всю ніч працювали та весь день вчорашній,

– заявив Геращенко.

За його словами, правоохоронці переглянули сотні матеріалів. "Тому це буде не одна підозра, будуть й інші", – уточнив заступник глави відомства.

Геращенко також додав, що міра покарання для учасників заворушень залежатиме від складу вчиненого злочину. "Хто побив шибки – це одне питання, хто підпалював двері – це інше", – пояснив він.

Нагадаємо, 20 березня у Києві сталися заворушення під Офісом Президента. Там проходила акція на підтримку активіста Сергія Стерненка.

Протести під Офісом Президента у підтримку Стерненка: коротко