МВС обіцяє нові підозри через заворушення під Офісом Президента
Антон Геращенко анонсував нові підозри за фактом заворушень під Офісом Президента. Поліція оголосить про них вже 22 березня.
Джерело:24 канал
Про нові підозри заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив в ефірі одного з телеканалів.
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Через протести під ОП висуватимуть нові підозри
Там будуть й інші підозри. Ви це побачите на сайті Національної поліції вже сьогодні (22 березня – 24 канал). У нас слідчі всю ніч працювали та весь день вчорашній,
– заявив Геращенко.
За його словами, правоохоронці переглянули сотні матеріалів. "Тому це буде не одна підозра, будуть й інші", – уточнив заступник глави відомства.
Геращенко також додав, що міра покарання для учасників заворушень залежатиме від складу вчиненого злочину. "Хто побив шибки – це одне питання, хто підпалював двері – це інше", – пояснив він.
Нагадаємо, 20 березня у Києві сталися заворушення під Офісом Президента. Там проходила акція на підтримку активіста Сергія Стерненка.
Протести під Офісом Президента у підтримку Стерненка: коротко
- Тоді протестувальники облили приміщення Офісу Президента фарбою та закидали фаєрами, пошкодивши фасад, а наприкінці запустили салют.
- Під час акції на Банковій силовики затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер". Чоловіка звинувачують у хуліганстві.
- В ОП кажуть, що мітингувальники завдали збитків на майже 2 мільйони гривень.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що деякі учасники акції хотіли спровокувати насильство або агресію зі сторони поліції.
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