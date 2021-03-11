Міністерство внутрішніх справ України заявило, що не взаємодіє із сайтом "Миротворець". Також представники структури не використовують відповідні дані.

Тож структурні підрозділи не здійснюють підтримку сайту. МВС надало свою офіційну відповідь на запит про офіційну позицію міністерства щодо заклику Європарламенту заборонити діяльність сайту "Миротворець".

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Інформаційні ресурси єдиної інформаційної системи МВС із даними центру "Миротворець" не інтегруються, взаємодія з центром "Миротворець" не здійснюється і його інформація у діяльності не використовується,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про заклик Європарламенту

Відповідний заклик міститься в резолюції Європарламенту щодо України від 11 лютого 2021 року.

Зокрема Європарламент закликав владу рішуче засудити та заборонити діяльність екстремістських груп і вебсайтів, таких як "Миротворець", які:

розпалюють напруженість у суспільстві;

неправомірно використовують особисті дані сотень людей, зокрема журналістів, політиків і членів меншин.

Раніше заборонити сайт "Миротворець" вимагав Європейський комісар від Угорщини Олівер Варгей.

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