МВС заявило, що не взаємодіє з "Миротворцем" і не використовує дані сайту
Міністерство внутрішніх справ України заявило, що не взаємодіє із сайтом "Миротворець". Також представники структури не використовують відповідні дані.
Джерело:"Радіо Свобода"
Тож структурні підрозділи не здійснюють підтримку сайту. МВС надало свою офіційну відповідь на запит про офіційну позицію міністерства щодо заклику Європарламенту заборонити діяльність сайту "Миротворець".
Читайте також Єврокомісар з Угорщини загримів до "Миротворця", але не надовго: деталі
Інформаційні ресурси єдиної інформаційної системи МВС із даними центру "Миротворець" не інтегруються, взаємодія з центром "Миротворець" не здійснюється і його інформація у діяльності не використовується,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про заклик Європарламенту
Відповідний заклик міститься в резолюції Європарламенту щодо України від 11 лютого 2021 року.
Зокрема Європарламент закликав владу рішуче засудити та заборонити діяльність екстремістських груп і вебсайтів, таких як "Миротворець", які:
- розпалюють напруженість у суспільстві;
- неправомірно використовують особисті дані сотень людей, зокрема журналістів, політиків і членів меншин.
Раніше заборонити сайт "Миротворець" вимагав Європейський комісар від Угорщини Олівер Варгей.
До теми Оксана Марченко загриміла в базу "Миротворця"
Чим відомий сайт "Миротворець"
- Сайт "Миротворець" створили у 2014 році. На ньому збирають дані про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів та іноземних громадян, які їх підтримують.
- Інформацію про цих осіб публікують у розділі "Чистилище",
- У центрі наголошують, що їхня діяльність відповідає законам України та міжнародним нормативно-правовим актам.
Поділитися новиною