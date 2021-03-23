У МВС України оприлюднили список активістів, яким вже найближчим вручать підозру через участь у протестах на Банковій 20 березня.

Пресслужба Міністерства внутрішніх справ повідомила, що "учасники акції біля Офісу Президента України нестимуть відповідальність за свої протиправні дії". Актуально Ніхто не буде звільняти Стерненка, бо хтось цього вимагає на вулиці, – Корнієнко На цей час процесуальні керівники (прокурори) погодили підозри кільком активним учасникам. Найближчим часом вони будуть вручені,

– мовиться у повідомленні. До списку активних учасників увійшли Владислав Стафійчук;

Сергій Філімонов;

Вадим Адамов;

Роман Ратушний;

Олексій Білковський;

Олег Кобезьський;

Денис Міщенко. Що відомо про покарання для учасників акції 23 березня Владиславу Стафійчуку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

23 березня Сергію Філімонову оголосили підозру у хуліганстві та використанні зброї.

23 березня Олексію Білковському вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. Зауважте! У Стерненка ці події прокоментували так: "це показове покарання учасників акції під ОП – насправді ні що інше, як переслідування поліцією громадянського суспільства. Вони почали хапати і включати в свої жалюгідні списки тих, хто найбільше заважав їм і постійно критикував". Що ще сказали в МВС За фактом подій під ОП 20 березня розпочали ще одне кримінальне провадження.

Порушникам інкримінують умисне знищення або пошкодження майна. Зверніть увагу! Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що метою протестувальників було начебто спровокувати бійки та масові сутички з правоохоронцями. За словами політика, "завдання яке поставили перед собою організатори мітингу, було зовсім інше – насилля та кровопролиття. МВС про протести біля ОП: дивіться відео