Проти обігу пістолетів: МВС і Нацполіція України підтримують закон про зброю

У МВС та Нацполіції виступають проти дозволу короткоствольної зброї. Вони не хочуть, аби в Україні стало ще більше смертей громадян та правоохоронців.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що в цілому підтримують законопроєкти №4335 і №4335-1 про обіг зброї, що знаходяться на розгляді у Верховній Раді України, але проти обігу пістолетів.

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У МВС пояснили свою позицію

Наразі обіг зброї в Україні регулюється лише наказом міністра внутрішніх справ №622. Закон потрібний, але ми категорично проти обігу короткоствольної зброї. Це і позиція президента України також, вона висловлена у відповіді на петицію про дозвіл на короткоствольну зброю,

– зазначив Антон Геращенко.

Заступник глави МВС розповів, що сьогодні кожен громадянин України може з 21 року купити гладкоствольну рушницю, а з 25 – отримати дозвіл на зброю. Для цього потрібно виконати кілька умов:

Не мати наркотичної, алкогольної залежності;

не мати психічних розладів;

не мати проблем зі законом.

На думку правоохоронця, цього цілком достатньо для того, щоб захистити себе та своє житло.

Водночас Антон Геращенко зауважив, що у країнах, де дозволена короткоствольна зброя: пістолети, револьвери, кількість загиблих громадян величезна.

Він навів приклад США, де у рік від рук поліцейських гине від 800 до 1000 людей. За його словами, там така статистика, тому що правоохоронці часто стріляють в правопорушників, знаючи, що на руках сотні мільйонів одиниць зброї.

"У Великобританії, де немає дозволу на короткоствольну зброю, кількість умисних вбивств – одне на 100 тисяч жителів. В Японії – 0,2, в Україні – 4,5, в США – 5, в Молдові – 7 вбивств на 100 тисяч жителів", – підсумував заступник Авакова.

Легалізація зброї в Україні: що відомо

Закон про легалізацію зброї Верховній Раді порекомендував ухвалити Комітет з питань правоохоронної діяльності.

Він передбачає, що людина матиме посвідчення, де будуть зазначені відповідні категорії зброї, які вона може придбати.

Для кожної одиниці зброї передбачатиметься технічний паспорт про власника та серійний номер зброї.

Згідно з даними опитування соціологічної групи "Рейтинг" , легалізацію зброї підтримують лише 23% українців. Натомість 75% – проти.

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