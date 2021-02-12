Проти обігу пістолетів: МВС і Нацполіція України підтримують закон про зброю

Джерело:МВС
У МВС та Нацполіції виступають проти дозволу короткоствольної зброї. Вони не хочуть, аби в Україні стало ще більше смертей громадян та правоохоронців.
У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що в цілому підтримують законопроєкти №4335 і №4335-1 про обіг зброї, що знаходяться на розгляді у Верховній Раді України, але проти обігу пістолетів.
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Наразі обіг зброї в Україні регулюється лише наказом міністра внутрішніх справ №622. Закон потрібний, але ми категорично проти обігу короткоствольної зброї. Це і позиція президента України також, вона висловлена у відповіді на петицію про дозвіл на короткоствольну зброю,
– зазначив Антон Геращенко.
Заступник глави МВС розповів, що сьогодні кожен громадянин України може з 21 року купити гладкоствольну рушницю, а з 25 – отримати дозвіл на зброю. Для цього потрібно виконати кілька умов:
На думку правоохоронця, цього цілком достатньо для того, щоб захистити себе та своє житло.
Водночас Антон Геращенко зауважив, що у країнах, де дозволена короткоствольна зброя: пістолети, револьвери, кількість загиблих громадян величезна.
Він навів приклад США, де у рік від рук поліцейських гине від 800 до 1000 людей. За його словами, там така статистика, тому що правоохоронці часто стріляють в правопорушників, знаючи, що на руках сотні мільйонів одиниць зброї.
"У Великобританії, де немає дозволу на короткоствольну зброю, кількість умисних вбивств – одне на 100 тисяч жителів. В Японії – 0,2, в Україні – 4,5, в США – 5, в Молдові – 7 вбивств на 100 тисяч жителів", – підсумував заступник Авакова.Зверніть увагу! Згідно з даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", легалізацію зброї підтримують лише 23% українців. Натомість 75% – проти.
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