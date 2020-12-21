МВС Білорусі створило базу з інформацією про учасників протестних акцій. Відомості будуть збирати про тих, хто "коли-небудь брав або бере участь у заворушеннях".

Адміністратори телеграм-каналів та учасники чатів також перебуватимуть під особливою увагою. Про це повідомляє TUT.BY.

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Начальник міліції громадської безпеки Олександр Купченя заявив, що рішення про створення єдиної бази даних по всій республіці в МВС прийняли після подій 9 серпня.

У МВС країни мають на меті використовувати інформацію про мітингувальників "для роботи", повідомив Купченя.

Як працює відповідна база даних

"Наприклад, житель Бреста брав участь в несанкціонованому заході, приїхав до Мінська, де також взяв участь в масових акціях. Коли його затримує міліція, його перевірять по відповідній базі", – сказав начальник міліції громадської безпеки Білорусі.

Так ця людина бере участь повторно, це має істотне значення при розгляді справи про адміністративне правопорушення в суді,

– пояснив він.

За словами Купчені, оперативно-ситуаційний штаб в Мінську працює цілодобово. "Всі наші громадські місця, основні площі, основні точки, де відбувались несанкціоновані масові заходи, вони у нас також на відеостінах (камери спостереження – 24 канал), ми їх цілодобово моніторимо", – сказав він.

У відповідній базі МВС вказані такі відомості про учасників протестних акцій:

стать;

вік;

регіон;

місце роботи;

навчання;

захоплення людини.