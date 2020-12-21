У МВС Білорусі почали збирати інформацію про учасників протестів: як це працює
МВС Білорусі створило базу з інформацією про учасників протестних акцій. Відомості будуть збирати про тих, хто "коли-небудь брав або бере участь у заворушеннях".
Адміністратори телеграм-каналів та учасники чатів також перебуватимуть під особливою увагою. Про це повідомляє TUT.BY.
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Начальник міліції громадської безпеки Олександр Купченя заявив, що рішення про створення єдиної бази даних по всій республіці в МВС прийняли після подій 9 серпня.
У МВС країни мають на меті використовувати інформацію про мітингувальників "для роботи", повідомив Купченя.
Як працює відповідна база даних
"Наприклад, житель Бреста брав участь в несанкціонованому заході, приїхав до Мінська, де також взяв участь в масових акціях. Коли його затримує міліція, його перевірять по відповідній базі", – сказав начальник міліції громадської безпеки Білорусі.
Так ця людина бере участь повторно, це має істотне значення при розгляді справи про адміністративне правопорушення в суді,
– пояснив він.
За словами Купчені, оперативно-ситуаційний штаб в Мінську працює цілодобово. "Всі наші громадські місця, основні площі, основні точки, де відбувались несанкціоновані масові заходи, вони у нас також на відеостінах (камери спостереження – 24 канал), ми їх цілодобово моніторимо", – сказав він.
У відповідній базі МВС вказані такі відомості про учасників протестних акцій:
- стать;
- вік;
- регіон;
- місце роботи;
- навчання;
- захоплення людини.
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