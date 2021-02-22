Якісь лобісти заважають президенту домовиться з МВФ. Далі читайте російською.

Во всем виноваты лоббисты

Вот гады. "Эти козлы, которые мешают нам жить".

При этом, президент говорит, что с Фондом есть разногласия у него. Например, в вопросах судебной реформы.

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То есть делать настоящую реформу, с очищением судебной системы не хочет президент. Потому что отстаивает коррупционный суверенитет Украины. Но виноваты в том, что Фонд не хочет принимать псевдореформу, какие-то лоббисты. Не Офис президента, а лоббисты. Безымянные. Не виноваты депутаты, у которых нет политической воли бороться с коррупцией, ведь депутаты получают зарплату в конвертах и боятся. А лоббисты виноваты. Вот же эти чертовы лоббисты. Вечно мешают. Но теперь понятно, кто виноват во всех грехах.

А еще у президента есть "План Б" и "План В" на случай, если транша не будет. Если не будет сотрудничества с МВФ. Это было очень интересно услышать всем инвесторам. И украинскому бизнесу тоже. Очень их это вдохновило.

Интересно, в какой из планов входит дефолт? Или "План Б" – это взять деньги в России. У Путина. Но это сложно и общество не примет. И поэтому есть "план В" – дефолт. Логично.

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Почему реформы оттягивают

Или план такой. Что украинские политики готовы на настоящие реформы только когда будет очень плохо. И значит надо дождаться, пока будет плохо, дождаться, когда запас прочности в экономике иссякнет, и тогда сделать судебную реформу. Это, конечно, сработает. Но вот период "когда плохо", он очень болезнен. Для всех.

Может просто сделаем реформу? Может очистим судебную систему заранее. А не сделаем себе больно, а потом все равно выполним требование МВФ? Поднадоел этот мазохизм. И оправдания у политиков ему может быть только одно. Денюжка капает каждый день. Чем дольше работает система, тем дольше она кормит своих бенефициаров. И затягивание с реформой только это может обьяснить.

И да, систему нужно очищать. Просто косметический реформ ничего не изменит. Имитация ничего не изменит. И тут не лоббисты будут виноваты.

И да, система не может очиститься сама. Не могут судьи сами от себя очиститься. Так не работает. Не может человек сам себя вытянуть из болота за волосы. Поэтому нужна сторонняя сила. И нужно очищение. Именно об этом говорит здравый смысл. И именно о этом говорит МВФ.

И помните. Когда какой-то украинский чиновник начинает говорить, что ему мешает внешнее управление – это значит, что чертовы западники опять мешают воровать. За 30 лет ни один западный партнер не уселся на поток в Украине. За 30 лет ни одна западная компания не приватизировала завод за бесценок. А те, кто твердят вам о внешнем управлении, все это делали.

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И когда судьи скажут, что настоящее очищение судебной системы – это элемент внешнего управления, то это означает только одно. Они не хотят, чтобы с помощью наших западных партнеров очистили судебную систему. Потому что им харчеваться негде будет. И их легко понять. Но это их проблемы. Тем более, они и так накопили жирка. Убивая своим аппетитом экономику Украины.