Сергій Марченко заявив, що Міжнародний валютний фонд пильно стежить за ситуацією навколо українських тарифів на газ для населення. У МВФ занепокоєні бажанням Кабміну знизити ціну на блакитне паливо.

Наразі рішення про зниження тарифів ще не прийняте, але його можуть ухвалити найближчим часом. Про це міністр фінансів повідомив у інтерв’ю Радіо НВ.

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Зниження ціни на газ потрібне Україні

Марченко зауважив, що уряд намагається пояснити партнерам, що неприйняття рішення про зниження цін може мати досить негативні наслідки для економіки України в цілому.

"Ми зараз в терміновому порядку вирішуємо проблему, яка виникла", – зазначив глава Мінфіну.

Міністр додав, що в МВФ знають про те, що зниження цін на газ є можливим. Однак сильно занепокоєні, бо Україна в якійсь мірі, переглядає взяті на себе зобовязання.

Зараз питання полягає в тому, що це може бути частиною механізму або тимчасовим рішенням. Цим займається активно в.о. міністра енергетики. Вчора в нього, до речі, був дзвінок з МВФ. Я думаю, що сьогодні також будуть проведені відповідні консультації. Тобто це перманентний процес. Він відбувається постійно. Категорично сказати, що ми вже зробили щось дуже погане, поки що не можна,

– підсумував він.

Зверніть увагу! Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов’язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу.

Що відомо про зниження ціни на газ в Україні: коротко про рішення уряду