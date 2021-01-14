У МВФ занепокоєні рішенням уряду знизити ціну на газ в Україні, – глава Мінфіну
Сергій Марченко заявив, що Міжнародний валютний фонд пильно стежить за ситуацією навколо українських тарифів на газ для населення. У МВФ занепокоєні бажанням Кабміну знизити ціну на блакитне паливо.
Наразі рішення про зниження тарифів ще не прийняте, але його можуть ухвалити найближчим часом. Про це міністр фінансів повідомив у інтерв’ю Радіо НВ.
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Зниження ціни на газ потрібне Україні
Марченко зауважив, що уряд намагається пояснити партнерам, що неприйняття рішення про зниження цін може мати досить негативні наслідки для економіки України в цілому.
"Ми зараз в терміновому порядку вирішуємо проблему, яка виникла", – зазначив глава Мінфіну.
Міністр додав, що в МВФ знають про те, що зниження цін на газ є можливим. Однак сильно занепокоєні, бо Україна в якійсь мірі, переглядає взяті на себе зобовязання.
Зараз питання полягає в тому, що це може бути частиною механізму або тимчасовим рішенням. Цим займається активно в.о. міністра енергетики. Вчора в нього, до речі, був дзвінок з МВФ. Я думаю, що сьогодні також будуть проведені відповідні консультації. Тобто це перманентний процес. Він відбувається постійно. Категорично сказати, що ми вже зробили щось дуже погане, поки що не можна,
– підсумував він.
Що відомо про зниження ціни на газ в Україні: коротко про рішення уряду
- В Україні 1 січня 2021 року зросла ціна за розподіл газу. Відповідні зміни наприкінці 2020 року ухвалив тарифний регулятор. Це спричину хвилю протестів, яка прокотилася містами України.
- 13 січня президент Володимир Зеленський зібрав на енергетичну нараду Кабінет міністрів, представників НКРЕКП, очільника НАК "Нафтогаз України" та фахівців у галузі економіки, електро- та газової енергетики, щоб вирішити питання із зависокими цінами на газ для українців. На зібранні було прийнято рішення знизити ціну на газ більш ніж на 30% — до 6,99 грн за кубометр.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це рішення є тимчасовим і введене на час карантину. Уряд не відмовляється від розвитку ринку газу в Україні.
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