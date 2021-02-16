МВФ повинен пояснити Зеленському про наслідки звільнення Ситника, – Валько

Президент України Володимир Зеленський в листопаді 2020 року запевнив послів G7, що гарантує збереження посади директора Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником, попри рішення Конституційного Суду України. Водночас у Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт про звільнення.

Проблема полягає в тому, що тексту документа досі немає. Таку думку висловив член Автомайдану та юрист Центру протидії корупції Вадим Валько.

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Порушення зобов'язань України перед МВФ

За його словами, очевидно, що це спроба тиснути на НАБУ та зокрема на Артема Ситника. Таке рішення – порушення всіх зобов'язань України, які вона взяла на себе ще під час попередньої програми МВФ. Там створення НАБУ та його незалежність була однією з основних умов надання траншу.

Мені здається, що саме міжнародні партнери: посли G7, МВФ повинні пояснити Зеленському про наслідки у випадку ухвалення рішення,

– зазначив Валько.

Він зауважив, що ті слова, які звучали з Офісу Президента, зокрема від Володимира Зеленського, на зустрічі з міжнародними партнерами говорять про те, що рішення КСУ не впливає на правовий статус Ситника і його не можна звільнити на інших підставах, ніж ті, які передбачені в законі.

Підстави для звільнення немає

Наразі жодної законної підстави звільнити Ситника, як зауважив експерт, немає. Будь-який тиск на НАБУ ймовірно може бути пов'язаним із активними діями Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо чиновників Офісу Президента.

Погані наслідки для країни

Юрист ЦПК зауважив: "Звільнення Ситника матиме погані наслідки для країни. Зокрема таке рішення вплине на рейтинги чиновників".

Він також сказав, що за законом нового керівника НАБУ повинні обрати через рік, у квітні 2022 року, коли у Ситника закінчиться 7-річний термін повноважень.

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"Будь-які спроби заблокувати НАБУ або звільнити Ситника будуть протиправними, суперечитимуть міжнародним зобов'язанням України", – додав Валько.