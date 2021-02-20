МВФ ніколи не погодить законопроєкт про НАБУ: Офіс Президента запевняє українців у нереальному

Новина про те, що Володимир Зеленський пробує не лише звільнити Ситника, а й загалом заблокувати роботу НАБУ, викликала хвилю обурення. Експерти публічно пояснювали, до якої катастрофи це призведе у стосунках з союзниками з Заходу.

Джерело: "Право на гідність" на 24 каналі

Мовиться про союзників, без допомоги яких протистояти Росії ми не можемо. Ну ж не Татаров з Єрмаком дадуть нашим військовим протитанкові ракети. І про небезпеку втрати всієї допомоги Заходу, зокрема й військової, я не перебільшую.

Цікаво Зеленський слухає покидьків: як звільнення Ситника вплине на співпрацю з США та Європою

Повчальна історія

Майкл Карпентер – один з ключових зовнішньополітичних радників ще віце-президента Джо Байдена. Профільні експерти і журналісти добре знають його ім'я та вплив.



Майкл Карпентер злякав Порошенка / Фото tva.ua

Історична іронія в тому, що 4 роки тому Петро Порошенко (так само як сьогодні Зеленський) теж пробував звільнити незалежного директора НАБУ.

Тоді Карпентер, бувши високопосадовцем Пентагону, зробив публічну заяву.

Якщо Верховна Рада проголосує за звільнення голови НАБУ, я рекомендую скоротити всю державну допомогу уряду до України, включно з безпековою допомогою. Це ганьба,

– сказав він.

Зеленський мав би просто зараз звільнити людей, які штовхають в прірву і його, і всю країну. Ці люди загрожують національній безпеці України значно більше, ніж всі Шарії разом узяті.

Що буде з траншем МВФ

Проте замість адекватної оцінки ризиків, спікери Офісу Президента почали переконувати, що ніякої проблеми насправді немає. Говорять про те, що з Західними союзниками все погоджено, а МВФ, ЄС і США готові "здати" і Ситника, і НАБУ.

Це очевидна брехня, яку спростовує формальний автор законопроєкту – міністр юстиції Денис Малюська.



Денис Малюська висловився щодо ситуації з НАБУ та МВФ / Фото LB.ua

Він у прямому ефірі підтвердив, що законопроєкт з МВФ не погоджено.

Він не узгоджений з МВФ, дискусії ще тривають. Приймати закон ми будемо тільки після отримання погодження від МВФ,

– запевнив міністр.

Забігаючи наперед, МВФ такого погодження ніколи не дасть, бо законопроєкт прямо порушує попередні зобов'язання української влади. Наприклад, ось цю норму Меморандуму, під якою підписалися і Зеленський, і Шмигаль.

Цитую: "Ми підтримуватимемо незалежність НАБУ, зокрема й шляхом збереження обмежених і серйозних підстав для звільнення його голови відповідно до закону".

Що відомо про закон

Згаданий закон містить вичерпні підстави для звільнення директора НАБУ. Звільнення з політичних мотивів серед них немає, а те, що мотив політичний, прямо в ефірі заявив той самий міністр юстиції.

"100% політичний підтекст є. Будьмо зовсім-зовсім цинічними: те, що зараз є в законопроєкті – це запорука голосів у парламенті. Ситника настільки ненавидять депутати, що будь-який законопроєкт добирає ще 100 голосів, як тільки там в кінці буде прописано, що виконувачем обов'язків буде не Ситник, а будь-хто інший", – заявив Малюська.



Артем Ситник / Фото golos-narodu

На питання ведучої про те, чому ж Ситника так ненавидять в парламенті, Малюська чесно відповів.

Бо він успішно виконує свою функцію. Чесний керівник правоохоронного органу, який показує гарний результат,

– зазначив міністр.

Однак і без цього МВФ законопроєкт не погодить, бо він порушує не лише останній Меморандум, а й ключову антикорупційну вимогу МВФ у співпраці з Україною, починаючи з 2014 року.

Ця вимога – незалежність антикорупційних органів. Головним елементом такої незалежності є неприпустимість звільнення їх керівників з політичних мотивів.

Іншими словами – ні президент, ні парламент не можуть звільняти директора НАБУ, бо їм не подобаються розслідування щодо Татарова чи Степанова.

Однак навіть якби експерти МВФ (з якогось дива) і захотіли погодити цей проєкт, вони б не могли цього зробити. МВФ – це стала, ефективна інституція, яка діє на основі правил і процедур.

Україна входить у керівні органи МВФ

Раджу сьогоднішній владі ну хоч базові речі про цю інституцію нарешті прочитати. Ну хоча б матеріали заступника виконавчого директора МВФ від України. Так-так, ви правильно почули – саме від України.

90% депутатів не знають, що Україна входить в керівні органи МВФ. Як і не знають, що бюджет МВФ наповнюють не рептилоїди, ротшильди чи Сорос, а більшість держав світу (зокрема й Україна).

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І якщо Офіс Зеленського думає, що вони унікальні в своєму бажанні позбутися незалежного керівника антикорупційного органу, мушу їх розчарувати. Це типова поведінка для, скажімо м'яко, не зовсім доброчесних "еліт" перехідних демократій.

І МВФ бачив таке вже багато разів: переважно в країнах Африки і Південної Америки. Завжди в тих випадках МВФ діяв однаково і передбачувано, згідно з правилами і процедурами. Він вимагав виконання взятих зобов'язань.

В результаті, або такі "еліти" відступали, або МВФ не давав грошей, економіки цих країн йшли в піке, а збіднілий народ виносив ті "еліти" вперед ногами. І вже новообрані політики поверталися до діалогу з МВФ.

До речі, я певен, що і країни Великої Сімки та ЄС цей законопроєкт теж не пропустять. З тої причини, що ще кілька тижнів тому Зеленський особисто запевняв їхніх послів, що він з дитинства за ефективне НАБУ та чинного незалежного директора.

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Дорослий, цивілізований світ значно складніший примітивних уявлень про нього багатьох людей з Офісу Зеленського. І це, до речі, не може не радувати.