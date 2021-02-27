МВФ не є пріоритетом, – Маркарова про головні завдання у Вашингтоні

27 лютого 2021 , 15:40
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Джерело:

Укрінформ

Пані посол України у США Оксана Маркарова заявила, що співпраця з МВФ наразі не є її пріоритетом. Представник України у Вашингтоні має виконати низку важливих завдань.

Окрім профільних вимог, українські дипломати мають працювати у фінансово-економічному напрямку

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Завдання дипломатів

  • стати економічними амбасадорами України;
  • максимально сприяти підтримці вітчизняного експорту та залученню інвестицій.

Чому МВФ – не пріоритет Маркарової

Пані посол розповіла, що вона, без сумніву, готова долучитися до розв'язання питань з МВФ. Однак у Мінфіні і Нацбанку є команда перемовників, які щоденно над цим працюють.

Я, звичайно, як посол готова і буду долучатися до всіх питань, де можу бути корисною, і допомагати українській стороні у цій роботі,
– заявила Маркарова.

Призначення Маркарової: що відомо

  • 25 лютого Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову пані послом у США. Український лідер звернув увагу громадськості, що Маркарова має 3 ключові переваги для майбутньої посади: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.
  • У перший же день президент дав Маркаровій низку доручень. Зокрема, налагодити контакт з адміністрацією президента США Джо Байдена.