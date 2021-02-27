МВФ не є пріоритетом, – Маркарова про головні завдання у Вашингтоні

Джерело:Укрінформ
Пані посол України у США Оксана Маркарова заявила, що співпраця з МВФ наразі не є її пріоритетом. Представник України у Вашингтоні має виконати низку важливих завдань.
Окрім профільних вимог, українські дипломати мають працювати у фінансово-економічному напрямку
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Пані посол розповіла, що вона, без сумніву, готова долучитися до розв'язання питань з МВФ. Однак у Мінфіні і Нацбанку є команда перемовників, які щоденно над цим працюють.
Я, звичайно, як посол готова і буду долучатися до всіх питань, де можу бути корисною, і допомагати українській стороні у цій роботі,
– заявила Маркарова.