Це пріоритет: Музей Революції Гідності розпочнуть будувати у 2021 році
Володимир Зеленський повідомив, що будівництво Музею Революції Гідності розпочнеться вже у 2021 році. Це пріоритетне завдання для України.
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський оголосив, що довготривалі перемовин щодо початку створення Музею Революції Гідності нарешті закінчилися.
Актуально Ми не маємо права забути імена загиблих, – президент Зеленський вшанував подвиг Небесної Сотні
Україна повинна належним чином вшановувати пам'ять трагічних подій 2013-2014 років. У пам’ять про загиблих та на знак вдячності Героям Майдану,
– наголосив Зеленський.
Український лідер зауважив, що це пріоритетне завдання для України. Його реалізовуватимуть у низці подальших стратегічних кроків.
Що кажуть у Мінкульті
Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна має зберегти пам'ять про тих, хто боровся за свободу та незалежність українців до останнього подиху.
"Революція Гідності – одна з ключових історичних та державотворчих подій. Тоді історію України було розділено на до та після. Боляче, що ціною втрат. Від куль, кийків, агресії та сили постраждали тисячі, а 107 янголів Небесної Сотні віддали своє життя, назавжди залишившись у серцях", – зауважив Ткаченко.
Що ще сказав Ткаченко
- 20 лютого – день офіційного оголошення про початок проектувально-будівельних робіт та будівництво Музею Революції у 2021 році.
- Конкурс відбувся вже давно, однак у минулі роки ніхто не намагався пришвидшити розв'язання питання.
- Українській стороні нарешті вдалося домовитися щодо умов використання проєкту переможців архітектурного конкурсу.
- Щороку Музей Революції Гідності реалізовує низку проєктів, присвячених вшануванню героїв Революції Гідності.
- У 2021 році до Дня Героїв Небесної Сотні підготували масштабну програму.
- Особливу увагу варто звернути на проєкт "Промені Гідності".
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