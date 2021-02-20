Володимир Зеленський повідомив, що будівництво Музею Революції Гідності розпочнеться вже у 2021 році. Це пріоритетне завдання для України.

Президент Володимир Зеленський оголосив, що довготривалі перемовин щодо початку створення Музею Революції Гідності нарешті закінчилися.

Актуально Ми не маємо права забути імена загиблих, – президент Зеленський вшанував подвиг Небесної Сотні

Україна повинна належним чином вшановувати пам'ять трагічних подій 2013-2014 років. У пам’ять про загиблих та на знак вдячності Героям Майдану,

– наголосив Зеленський.

Український лідер зауважив, що це пріоритетне завдання для України. Його реалізовуватимуть у низці подальших стратегічних кроків.

Що кажуть у Мінкульті

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна має зберегти пам'ять про тих, хто боровся за свободу та незалежність українців до останнього подиху.

"Революція Гідності – одна з ключових історичних та державотворчих подій. Тоді історію України було розділено на до та після. Боляче, що ціною втрат. Від куль, кийків, агресії та сили постраждали тисячі, а 107 янголів Небесної Сотні віддали своє життя, назавжди залишившись у серцях", – зауважив Ткаченко.

Що ще сказав Ткаченко

20 лютого – день офіційного оголошення про початок проектувально-будівельних робіт та будівництво Музею Революції у 2021 році.

Конкурс відбувся вже давно, однак у минулі роки ніхто не намагався пришвидшити розв'язання питання.

Українській стороні нарешті вдалося домовитися щодо умов використання проєкту переможців архітектурного конкурсу.

Щороку Музей Революції Гідності реалізовує низку проєктів, присвячених вшануванню героїв Революції Гідності.

У 2021 році до Дня Героїв Небесної Сотні підготували масштабну програму.

Особливу увагу варто звернути на проєкт "Промені Гідності".

Зверніть увагу! 20 лютого 2021 року в Україні відзначають роковини розстрілів на Майдані Незалежності. Українці дякують Небесній Сотні за їхній подвиг, який назавжди змінив історію.