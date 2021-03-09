Світ знову занурюється в хаос. Уже все чекали весняного сонечка, поступового занепаду епідемії і повернення до нормального життя. А тут знову нова "хвиля". Далі читайте російською.

Европа снова истерит в панике, в США высшие представители руководства нервно заявляют, что с такими темпами заражения населения не успевают всех провакцинировать, и вообще вакцина может оказаться уже устаревшей и надо ее быстро модернизировать.

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На первый взгляд, все пессимистично, выхода нет, круг замыкается.

Что творится у нас в госпитале?

Да, больных снова стало больше. Голые цифры еще не совсем показательны, но приток новых больных ощутимо почувствовался. Тем более, что и вокруг, среди знакомых, друзей, коллег видно даже невооруженным взглядом всплеск новых заболевших. Да и что говорить: последние из еще не болевших COVID-19 медиков по очереди начали болеть.

Что случилось? Почему?

Я не поддерживаю мысль, что виноват во всем Буковель. Слишком много нестыковок. Буковель работает уже давно, с декабря. Был бы он очагом заражения – в январе, начале февраля мы бы увидели серьезный прирост больных. Но несмотря на ужасающие нарушения карантина во время новогодних праздников и святок ни через 2 недели, ни через месяц ничего не произошло.

Статистика госпитализаций, в отличие от общей, достаточно правдоподобна. Тем более, подобная ситуация наблюдается во многих странах.

На мой взгляд, причина в новом мутантном штамме, который уже попал к нам. Как и говорили британские эксперты, новый штамм (или штаммы) более заразен. Тем не менее он не вызывает массовых повторных заражений. И не вызывает увеличения процента летальности. Нет.

Статистика смертности по Киеву остается прежней. Просто им легче заразиться. Все те, кто был, по разным причинам, невосприимчив к уханьскому штамму, все же не смогли устоять против британского.

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Что из этого следует?

Спрятаться от COVID-19 не получается. Увы. Ни карантинные меры, ни принудительная изоляция не дают людям шанса впоследствии избежать заражения. Вечно взаперти сидеть не получается. Многие специалисты так и предрекали, когда обсуждался весенний локдаун, потом зимний. Время показало, что таким способом от эпидемий не избавиться. Строгий режим пересечения границ с обследованием также не особо помогает. Нам "мутантов" все же завезли.

Получается, что все должны переболеть?

Ответ лежит в контексте наших ожиданий эффективности массовых вакцинаций.

Есть мнение, что вакцина поможет дополнить число иммунизированных. Переболевшие и привитые вместе создадут коллективный иммунитет. Это оптимистический сценарий. На это все надеются. Однако такой сценарий сейчас трещит по всем швам.

Израиль не смог победить эпидемию массовой вакцинацией (количество новых заболевших практически не меняется за последний месяц-полтора!). Другие страны вообще не достигли такого охвата вакцинации. И уже приходится констатировать, что вакцина просто "не успевает". И пока абсолютно не понятно, сможет ли она дать защиту от новых штаммов. На это все надеются, но результаты увидим лишь со временем. Пока, при всем желании, это только предположения.

Однако в вопросе вакцинации есть очень важный позитивный момент. Согласно исследованиям успешная вакцинация существенно снижает количество тяжелых форм болезни и общую смертность. Это важно.

Боремся с помощью вакцинации не с эпидемией, абстрактно, а с избыточной смертностью. Это более реальная задача.

Пока для большинства стран мира, и Украине в том числе, остается другой сценарий – или переболеть тем, кто еще не болел, или спрятаться по квартирам в ожидании спасительной вакцины. В Украине, с мизерным количеством доз, ждать придется похоже всю весну и лето…

Для тех, кто уже переболел, вопросы практически сняты.

Не надо рассказывать и нагло лгать про массовые случаи повторных заражений. Это неправда. Повторные заражения есть, но они единичны. Это связано с особенностями формирования иммунной памяти у конкретных пациентов. Таким людям, к сожалению, не повезло. И пока тоже остается открытым вопрос, поможет ли им вакцина. Нужно тщательно исследовать этот вопрос.

Как и говорили: настало время, когда не болевшие будут завидовать переболевшим…

Какой есть выход?

В первую очередь однозначно отдать вакцины для критически тяжелых групп риска и прекратить всю эту показуху, когда вакцинируют молодых и переболевших. Только зря тратите препарат. Вакцина нужна сейчас тем, у кого есть высокие риски оказаться на реанимационной койке в силу тяжелых сопутствующих заболеваний. Принимая во внимание всю обеспокоенность населения качеством/безопасностью/эффективностью индийской вакцины, да и вообще всеми остальными вакцинами – риск болеть очень тяжело ковидом для критических (!) групп риска не идет ни в какое сравнение с риском побочных эффектов. Надо дать шанс и помочь хотя бы этим людям. Потому что для них пока другого выхода нет.

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А всем остальным?

Беречь свой иммунитет и помнить, что для 90% населения COVID-19 вообще не является проблемой. Да, звучит некрасиво. Однако "спрятаться" пока не получается. Спокойствие, забота о своем психологическом и физическом здоровье все равно выходит на первый план. Скоро наступит уже настоящая теплая весна – нужно укреплять свой иммунитет: больше гулять, хорошо питаться, высыпаться, не изматывать себя нервами и стрессом, а также серьезно заняться своим здоровьем тем, кто находится в группе риска.

И пока есть время, найти себе хорошего семейного врача, кто не будет облучать за зря 400-ми рентгеновскими дозами (измученная тема с КТ), назначать несвоевременные препараты на ранних стадиях и запугивать на ровном месте.

Будьте все здоровы!