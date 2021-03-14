"Мусить порвати з Коломойським": чому досі не відбулася розмова Зеленського з Байденом

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається спонукати президента Володимира Зеленського боротись із корупцією в Україні. За інформацією американських ЗМІ, це впливає на те, що розмова глав держав досі не відбулась.

Видання пише, що Зеленський повинен наполягати на проведенні судової реформи, відновити незалежність НБУ і виключити будь-які спроби послаблення НАБУ.

До речі Байден поговорив з президенткою Єврокомісії про Україну: координуватимуть дії

Що пишуть ЗМІ США

У ЗМІ натякнули на ситуацію з українським олігархом Ігорем Коломойським.

Він мусить однозначно порвати з Коломойським і підтримати кримінальну справу проти нього,

– мовиться у статті.

Крім того, медіа нагадало про передвиборчі обіцянки Зеленського. Зокрема, не оминули увагою боротьбу з олігархами, корумпованими суддями і кримінальними кланами.

На думку журналістів, минулого року Зеленський "відступив", бо звільнив реформаторів в уряді та голову Нацбанку. Тим самими глава держави нібито заморозив судову реформу і боротьбу з олігархатом. Саме ці аспекти турбують прихильників Києва у Штатах.

Коли відбудеться розмова Байдена та Зеленського: що говорили раніше

У Міністерстві закордонних справ вже обговорювали чинники для майбутньої першої розмови президентів.

Однак про точні дати ще не домовились.

Радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов запевняв, що розмова досі не відбулась, бо США ще формують свою міжнародну кампанію.