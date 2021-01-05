У Мукачевому, що на Закарпатті, на початку січня розцвіла сакура. Це дерево місцеві називають скаженим, оскільки цвіте воно кілька разів на рік.

Зокрема – навіть тоді, коли це не передбачено законами природи. Відповідні фото на своїй фейсбук-сторінці опублікував закарпатський гід Ігор Гуледза.

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Як він розповів Укрінформу, це дерево цвіте взимку протягом останніх кількох років. З'являється лише кілька рожевих квіток, але містяни одразу поширюють світлини у соцмережах.



У Мукачевому посеред зими розцвіла сакура / Фото з фейсбука Ігора Гуледзи

Насолоджуються красою не лише місцеві жителі, але й туристи. Адже побачити посеред зими дерево, яке цвіте, вдається не так вже й часто. Зазвичай сакури цвітуть навесні.

Як реагують люди в соцмережах:

"Бідне воно розгубилося..."

"В Херсоні те саме ("лютує" зима – 24 канал). Тільки сакур немає..."

Цікаво! У 2013 році на вулиці Ужгородській у Мукачеві висадили алею сакур, яка стала найдовшою на Закарпатті. Там росте понад 250 сакур. Довжина – 1371 метр.