У Мукачеві, що на Закарпатті, дівчина роздягнулась посеред вулиці біля костелу. Вона лягла на дорогу на пішохідному переході та голосно кричала.

Подія трапилась у вівторок, 23 березня приблизно о 15:00. Перехожі ніяк не відреагували на поведінку дівчини.

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Що трапилось у Мукачево

Очевидці зняли на відео курйозний інцидент. Водії автомобілів спокійно почекали, поки дівчина добровільно встане з дороги. У місцевій поліції на ситуацію також не відреагували.

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Головна героїня відеоролику двічі лягла на пішохідному переході, а також двічі вигукнула, що "мільйонерам можна все". Мотиви дівчини залишаться невідомі.

Користувачі мережі припустили, що вона просто програла у суперечці, тому виконувала чиєсь нібито "жартівливе" завдання.

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