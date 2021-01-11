Весна посеред зими: у Мукачеві зацвіли квіти – фото
У Мукачеві, що на Закарпатті, вже з'явилися первоцвіти. Примули та підсніжники зацвіли у місті у розпал зими.
Квіти розцвіли в Мукачеві, на вулиці Ілони Зріні. Про це повідомляє "Голос Карпат".
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Там розквітли підсніжники та примули.
До слова, перші примули зазвичай з'являються, коли сходить сніг та проростає перша трава. Натомість підсніжники квітнуть трохи пізніше – наприкінці зими або на початку весни. Крім того, підсніжники занесені до Червоної книги України.
У Мукачеві зацвіли примули та підсніжники: Фото "Голос Карпат"
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