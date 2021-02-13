У Мукачеві відбулась стрілянина посеред вулиці: є постраждалий

В місті Мукачеві Закарпатської області сталась стрілянина. Внаслідок цього поранення отримала одна людина.

Інцидент відбувся приблизно о 19 годині на вулиці Стефаника. Патрульним надійшов виклик про стрілянину.

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За лічені хвилини екіпаж був на місці. Закарпатські патрульні затримали чоловіка, який вирішував конфлікт з опонентом за допомогою зброї.

Деталі інциденту

За попередньою інформацією, до стрілянини призвів конфлікт між двома чоловіками. Словесна перепалка переросла спочатку в бійку. Потім один із них дістав з кишені пневматичну зброю і вистрілив у іншого, влучивши у груди.



В Мукачеві відбулась стрілянина / Фото Патрульної поліції Закарпатської області



Внаслідок стрілянини є постраждалий / Фото Патрульної поліції Закарпатської області



Правоохоронці затримали чоловіка / Фото Патрульної поліції Закарпатської області

Потерпілий залишився живим. Чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали правоохоронці.

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