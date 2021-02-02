З мозку дістали уламок кістки, – лікар про постраждалого під час пожежі в "Епіцентрі"

Лікар розповів про стан охоронця, який постраждав під час пожежі в Епіцентрі. Чоловікові вже зробили операцію, під час якої з мозку дістали уламок кістки.
Джерело: The Gard
Про стан охоронця розповів головний лікар Первомайської центральної міської лікарні Олег Чекрижов.
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Живий, прооперований, з мозку дістали уламок кістки черепа,
– розповів Чекрижов.
За словами лікаря, зараз життю потерпілого нічого не загрожує.
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