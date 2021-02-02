Лікар розповів про стан охоронця, який постраждав під час пожежі в Епіцентрі. Чоловікові вже зробили операцію, під час якої з мозку дістали уламок кістки.

Джерело: The Gard Про стан охоронця розповів головний лікар Первомайської центральної міської лікарні Олег Чекрижов. Читайте також Чоловік з сокирою підпалив "Епіцентр" у Первомайську: що йому загрожує Що з постраждалим у пожежі Живий, прооперований, з мозку дістали уламок кістки черепа,

– розповів Чекрижов. За словами лікаря, зараз життю потерпілого нічого не загрожує. Пожежа в "Епіцентрі" у Первомайську: коротко Вдень 2 лютого загорівся новий торговельний центр "Епіцентр" у Первомайську Миколаївської області.

Вогонь швидко охопив всю площу будівлі. Згодом пожежу вдалося локалізувати на площі приблизно 4 тисяч квадратних метрів.

Поблизу центру затримали 37-річного чоловіка. За інформацією поліції, він зайшов всередину "Епіцентру", напав з сокирою на 2 охоронців і підпалив будівлю. У Первомайську горів "Епіцентр": дивіться відео