З мозку дістали уламок кістки, – лікар про постраждалого під час пожежі в "Епіцентрі"
Лікар розповів про стан охоронця, який постраждав під час пожежі в Епіцентрі. Чоловікові вже зробили операцію, під час якої з мозку дістали уламок кістки.
Джерело: The Gard
Про стан охоронця розповів головний лікар Первомайської центральної міської лікарні Олег Чекрижов.
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Що з постраждалим у пожежі
Живий, прооперований, з мозку дістали уламок кістки черепа,
– розповів Чекрижов.
За словами лікаря, зараз життю потерпілого нічого не загрожує.
Пожежа в "Епіцентрі" у Первомайську: коротко
- Вдень 2 лютого загорівся новий торговельний центр "Епіцентр" у Первомайську Миколаївської області.
- Вогонь швидко охопив всю площу будівлі. Згодом пожежу вдалося локалізувати на площі приблизно 4 тисяч квадратних метрів.
- Поблизу центру затримали 37-річного чоловіка. За інформацією поліції, він зайшов всередину "Епіцентру", напав з сокирою на 2 охоронців і підпалив будівлю.
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