Можуть ув'язнити на 3 роки: у ДБР на Тупицького відкрили ще одну справу

У ДБР відкрили кримінальне провадження проти глави Конституційного Суду одіозного Олександра Тупицького. Його підозрюють у вчиненні самоправства.

У межах кримінального провадження наразі досліджують обставини скликання зборів суддів КСУ 5 січня 2021 року.

Актуально Зеленський знову відсторонив Тупицького від посади глави КСУ

Тоді вони розглядали відсторонення Тупицького з посади на основі указу президента Володимира Зеленського.

Пріоритетом слідчих ДБР є з'ясувати, хто і як готував заяву зборів суддів КСУ. Суд вже надав правоохоронцям доступ до внутрішньої документації. Зокрема, протоколів і стенограм засідань.

КСУ вже намагався оскаржити це в Апеляційному суді, однак його колегія відмовилася приймати скаргу.

Скандали з Тупицьким: деталі

У грудні 2020 року Тупицький проігнорував виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру Тупицькому надіслали поштою. Главу КСУ підозрюють у підкупі свідка, а також введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивих показів свідка.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького з посади глави КСУ.

Зеленський також заявив, що Тупицький не може бути головою КСУ.

Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді до 3 років обмеження волі.



Що варто знати про Тупицького / Інфографіка 24 каналу