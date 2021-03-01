Можуть ув'язнити на 3 роки: у ДБР на Тупицького відкрили ще одну справу

Джерело:Київський апеляційний суд
У ДБР відкрили кримінальне провадження проти глави Конституційного Суду одіозного Олександра Тупицького. Його підозрюють у вчиненні самоправства.
У межах кримінального провадження наразі досліджують обставини скликання зборів суддів КСУ 5 січня 2021 року.
Актуально Зеленський знову відсторонив Тупицького від посади глави КСУ
Тоді вони розглядали відсторонення Тупицького з посади на основі указу президента Володимира Зеленського.
Пріоритетом слідчих ДБР є з'ясувати, хто і як готував заяву зборів суддів КСУ. Суд вже надав правоохоронцям доступ до внутрішньої документації. Зокрема, протоколів і стенограм засідань.
КСУ вже намагався оскаржити це в Апеляційному суді, однак його колегія відмовилася приймати скаргу.Зверніть увагу! Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді до 3 років обмеження волі.